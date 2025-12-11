Maximiliano Wesner le pide licencia al Concejo Deliberante

El intendente municipal Maximiliano Wesner pide licencia al Concejo Deliberante y la misma deberá ser aprobada en una sesión que tendrá lugar este jueves 11 de septiembre.

El Intendente Wesner se ausentará de su cargo entre el 5 y el 18 de enero, inclusive.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, será el concejal Federico Aguilera quien asuma las funciones de Intendente durante el tiempo que dure la licencia de Wesner.

En tanto, el Concejo Deliberante incorporará al concejal electo Jorge Garaiz como reemplazo de Aguilera.