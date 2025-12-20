Máximo Kirchner apuntó a los que pasaron de “La vida por Cristina” a “La vida por pirulo”

Tras convocar a elecciones en el PJ Bonaerense, el diputado nacional alentó la interna con Axel Kicillof.

El presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires, Máximo Kirchner, tras convocar a elecciones partidarias para el 15 de marzo próximo, volvió a alentar la interna con el sector del gobernador Axel Kicillof.

“Hay gente que quiere estar ahí, y un día puede decir, ‘La vida por Cristina’, otro día ‘la vida por pirulo’, y va por la vida así. ‘Cristina o nada’ y después ‘Cristina nada’. Esto no se puede hacer desde el resentimiento”, advirtió.

Sobre las elecciones partidarias, afirmó que “hay una fecha para que los afiliados, en caso de que no haya unidad, puedan hacer uso del voto».

«A mí, más que administrar berretines me gusta construir políticamente. Puede ser un defecto o virtud, pero no me gusta construir en función de que la construcción termine en uno”, enfatizó el diputado nacional.

En declaraciones al streaming Patas TV, Máximo Kirchner consideró que “lo que vendrá para el peronismo bonaerense es una etapa de discusión y debate, pero más de tratarse de la cuestión nominal, quién está y quién no”.

«Sí hay cuestiones de las que estoy contento es de no haber arrastrado al peronismo bonaerense a votar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que impacta en toda la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Nadie puede solo. Yo creo que cuando uno cree en los colectivos la idea es complementarnos”, resaltó el legislador nacional.

Al ser consultado sobre el contexto actual, indicó que “cada vez hay más dirigentes electorales y menos dirigentes políticos”.

«También en ese crecimiento de la dirigencia electoral, hay un decrecimiento de aquellos que están más abocados a temas técnicos y específicos de la gestión. El electoralismo está yendo por sobre la gestión y la política. Yo no hago esto por ambiciones personales”, expresó.

En tanto, manifestó: “Creo que el desafío es, aunque nos llenen la cara de dedos una elección, dos elecciones, tener la vocación de poder y transformación que la cuestión de perdurar. Hay una disputa entre perdurar y trascender, yo estoy más cerca de trascender que de perdurar”.

“Lo que tenemos por delante es un desafío grande. Uno siempre va a apostar al reencuentro en pos de los intereses de la gente”, agregó Máximo Kirchner.