El empresario Julián Abad participó de una nueva edición de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio. En el desarrollo de la charla dejó varias definiciones sobre Olavarría y, además, aseguró que sus intenciones pasadas de ser intendente están «en pausa».

Durante la entrevista, Abad planteó su mirada sobre la planificación urbana e industrial y expresó preocupación por la falta de acompañamiento estatal ante el avance de emprendimientos privados.

En ese marco, sostuvo: “soy el tipo que quiero Olavarría, la observo: me duele Olavarría. A ver, me duele.”

Al referirse a las condiciones necesarias para el desarrollo de proyectos productivos, remarcó el rol que debe cumplir el Estado para generar las condiciones básicas: «si yo no preparo para el empresario que está haciendo los galpones, no le llevo la luz, no le pongo el transformador, no le llevo el asfalto, no le llevo el agua, no le llevo las cloacas. Qué Olavarría quiero.»

En su análisis, Abad cuestionó la falta de definición normativa y el desfasaje entre la planificación pública y la dinámica del sector privado. En ese sentido, señaló: que la demanda de los particulares ha superado lo que se hace desde el Concejo Deliberante y graficó: «ya hay un Parque Industrial fuera del Parque Industrial»

La referencia hace mención a las empresas que se radican fuera de los agrupamientos pese a que en Olavarría, desde hace años, existen zonas especificas para el desarrollo industrial.

También hizo referencia a la expansión de emprendimientos por fuera de los espacios formalmente establecidos y a la ausencia de regulaciones claras.

En otro tramo de la entrevista, el empresario planteó que, frente a hechos consumados, el Estado debe acompañar los procesos productivos en lugar de obstaculizarlos.

Finalmente, Abad volvió a insistir en la necesidad de priorizar obras de infraestructura y planificación del crecimiento urbano y la tarea del Estado: «preparale la avenida, preparale el asfalto, el semáforo, o vos ponete a apuradito en vez de empezar en otra cosa. Empezar a hablar del desarrollo de Olavarría. A ver por dónde y cómo lo querés hacer.”

La entrevista completa a Julián Abad