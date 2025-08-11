No habrá elecciones en Coopelectric: Detectaron «irregularidades» en la Lista Verde y se proclamó al oficialismo amarillo

En la tarde de este lunes, el Consejo de Administración de Coopelectric anunció que -nuevamente- no habrá elecciones en la Cooperativa.

De acuerdo con lo que informado la Lista Verde presentó «irregularidades vinculadas a la autenticidad de algunas de las firmas.»

Según se informó se inscribieron para participar la Lista Amarilla Conducción y la Lista Verde.

En este sentido se indicó que por resolución del Consejo de Administración contenida en el Acta Nº 2998 se determinó que, «la Lista Verde contiene en la documentación presentada irregularidades vinculadas a la autenticidad de algunas de las firmas, que por la entidad de la anomalía no son pasibles de subsanar.» Como consecuencia de ello, «se considera que no ha cumplido con los requisitos dispuestos por el Estatuto Social y se desestima su presentación.«

Además se informó que analizada la documentación presentada por la Lista Amarilla Conducción, se verifica «que ha cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos por el Estatuto Social y se da por oficializada.»

En este sentido se dejó en claro que solo se oficializó una sola lista e manera tal que se proclama a la Lista Amarilla Conducción y a sus candidatos a Delegados titulares y suplentes.

De esta manera quedó sin sin efecto el llamado a elecciones que estaba previsto realizarse el día 23 de agosto de 2025.