Nueva marcha de Jubilados y personas vinculadas con la discapacidad en Olavarría

Política
Por En Linea Noticias 0

Se movilizaron desde ANSES hasta la Municipalidad.

En la tarde de este miércoles jubilados y personas vinculadas con la discapacidad volvieron a manifestarse en Olavarría en repudio a los vetos a distintas leyes decretados por el presidente Javier Milei.

La marcha comenzó en la sede de ANSES y culminó en la sede del Palacio Municipal San Martín.

Como es habitual en este tipo de movilizaciones, la acción de reclama fue impulsa desde el Plenario de Trabajadores Jubilados y Jubiladas.

Participaron jubilados y jubilados autoconvocados, el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, vecinos y vecinas autoconvocados, docentes y personal del sector de discapacidad.

