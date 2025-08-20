Nueva marcha de Jubilados y personas vinculadas con la discapacidad en Olavarría

En la tarde de este miércoles jubilados y personas vinculadas con la discapacidad volvieron a manifestarse en Olavarría en repudio a los vetos a distintas leyes decretados por el presidente Javier Milei.

La marcha comenzó en la sede de ANSES y culminó en la sede del Palacio Municipal San Martín.

Como es habitual en este tipo de movilizaciones, la acción de reclama fue impulsa desde el Plenario de Trabajadores Jubilados y Jubiladas.

Participaron jubilados y jubilados autoconvocados, el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, vecinos y vecinas autoconvocados, docentes y personal del sector de discapacidad.