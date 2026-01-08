«Por Más Libertad» pide informes sobre el estado de los geriátricos tras el trágico incendio en Olavarría



HCD 2024

A través de un comunicado oficial, el bloque de concejales Por Más Libertad fijó postura tras el fatal incendio ocurrido días atrás en un geriátrico ubicado en el barrio Isaura. Además de expresar su acompañamiento a los afectados, anunciaron la presentación de un proyecto en el Honorable Concejo Deliberante para obtener precisiones sobre los controles y la seguridad en estos establecimientos.

En el inicio del escrito, el bloque de concejales manifestó su «solidaridad con las familias de las víctimas y con las personas heridas en el incendio ocurrido días atrás en un hogar de adultos mayores de Olavarría». Para los integrantes del bloque, «este hecho doloroso nos interpela como sociedad y exige respuestas claras».

En este contexto, confirmaron que presentarán un proyecto de comunicación en el HCD para solicitar información detallada sobre la situación actual de los asilos y geriátricos del partido, abarcando tanto a los de gestión pública como privada. Según destacaron, «es fundamental conocer en qué condiciones viven nuestros mayores y si se cumplen las normas de seguridad, habilitación y cuidado vigentes».

Finalmente, el espacio político local adelantó que la iniciativa busca replicar acciones de transparencia en la región, mencionando que adhieren a un proyecto similar presentado por La Libertad Avanza en General Villegas. De esta manera, concluyeron reafirmando su «compromiso con la transparencia, la prevención y el respeto por la vida y la dignidad de los adultos mayores».