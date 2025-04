Reclamos por despidos masivos a LLA: «La mayoría de los laburantes votaron a este gobierno y votaron un cambio, no quedarse sin Trabajo»

Lo señaló, Gustavo Bustamante en un cruce con Celeste Arouxet (LLA)

Tras recibir el documento que le entregaron los gremios AOMA y SOECO a la principal dirigente libertaria de Olavarría Celeste Arouxet, el secretario general de SOECO, Gustavo Bustamante, retrucó a la titular del ANSES tras recibir la carta y señalar que se solidarizaba con las familias que se habían quedado sin trabajo.

Bustamante señaló que, «está muy claro que las políticas de este gobierno no ayudan para nada a los trabajadores. Estamos dispuestos a sentarnos y buscar distintas alternativas. Los que no queremos aceptar son 96 despidos, la cantidad de despidos que ha tenido AOMA, Fabi, porque recién usted me dice a mí, todavía los despidos no están concretados. Los de Fabi sí están concretados. Los de AOMA de la cantera están concretados. Y los nuestros estamos a días que queden concretados. Entonces, la problemática es muy grave y esto se viene mucho peor. Y no vemos políticas del gobierno que sean a favor de los trabajadores. Todo en contra.»

El dirigente, le señaló a Arouxet que, «esperamos la lluvia de inversiones. Está llegando la lluvia de despidos. Me parece que eso no es lo que la gente votó. La mayoría de los laburantes votaron este gobierno. Y votaron un cambio. ¿Un cambio para qué? Pero no quedarse sin trabajo. Queremos trabajar. Lo que queremos es la fuente del laburo. No pedimos otra cosa.»

