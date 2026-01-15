Secretaría de seguridad: “Que no sea únicamente nombramientos de nuevos funcionarios”

Guillermina Amespil, presidenta del Bloque Juntos por Olavarría

Los concejales del bloque PRO y Juntos por Olavarría se expresaron tras la reciente creación de la Secretaría de Seguridad en el ámbito municipal y remarcaron que la decisión debe ir acompañada de acciones concretas y transparencia en la gestión.

“Por un lado nos parece positivo que el Municipio haya entendido que la seguridad es un problema real en Olavarría. Pero esto no puede reducirse únicamente al nombramiento de nuevos funcionarios: se necesitan herramientas reales y efectivas para combatir el delito”, señalaron.

En ese sentido, recordaron que la declaración de la Emergencia en Seguridad, impulsada por la oposición, fue aprobada por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante. “Esa herramienta fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo, pero hasta el momento está en falta. El Municipio debía presentar un informe de situación en noviembre y aún lo estamos esperando”, afirmaron.

Asimismo, indicaron que la ordenanza establece la obligación de informar cada quince días las acciones realizadas en materia de seguridad, como reasignación de partidas, compras de equipamiento, recursos afectados y personal asignado. “No se entregó absolutamente ninguna información”, advirtieron.

Los ediles subrayaron que “no debemos hacer de la seguridad una cuestión política, sino trabajar en favor de los vecinos, más allá de quién aporte las ideas”.

Otro punto central es que en la última reunión del consejo de seguridad donde están presentes funcionarios del área, nunca convocaron a representantes de los bloques opositores, instancia que nunca fue convocada. “¿Acaso tienen miedo de que se conozcan los números reales de la seguridad en Olavarría?”, cuestionaron.

Además, recordaron que “en la última reunión de seguridad convocada por el Municipio el año pasado se volvió a insistir con que los delitos habían bajado. Intentaron instalar un relato que los vecinos ya no creyó y finalmente debieron reconocer lo que realmente está ocurriendo”.

Por último, los concejales remarcaron: “Estamos a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario. Este tema no puede pasar por alto porque hoy se está haciendo imposible vivir en Olavarría ante la escalada de robos y hechos de violencia que se registran a diario”.