¿Una ironía al PJ en clave Therian? «Yo preparando mi traje de Yarará…»

La concejala María Liliana Schwindt se sumó a la “onda Therian” y lanzó una ironía en redes sociales que muchos vincularon con el cierre de listas del Partido Justicialista.

Liliana Schwindt es una de las referentes del Movimiento Derecho al Futuro en Olavarría aunque, es válido decirlo, hay otros dirigentes que se encolumnan detrás del gobernador Axel Kicillof y se sienten parte del “axelismo”.

Para el fin de semana, este lote de dirigentes había logrado armar una lista para la interna del PJ que encabezaban José González Hueso y Adriana Capuano como candidatos a presidente y vicepresidenta, respectivamente. Pasó lo obvio: la unidad mató la interna.

Lo cierto es que, pudo saber En Línea Noticias, esa lista de unidad no fue celebrada por todos los sectores y, aunque parece unidad, uno de los consultados dijo: “No representa en lo más mínimo a la unidad”.

Dentro del armado del axelismo en Olavarría, los más dolidos por lo que sucedió son los dirigentes de la CGT Regional Olavarría, que semanas atrás ya habían expresado un fuerte malestar con Liliana Schwindt y sus armados. Además, se supo que se lo dijeron al ministro Carlos Bianco en una reunión que se desarrolló en la ciudad de Tapalqué.

Pasado el cierre de listas, esos “desencuentros” se mantienen y Liliana Schwindt —hábil para la chicana y la ironía— lo sabe.

Por eso, un dirigente del axelismo compartió con En Línea Noticias una publicación de la concejala que, según dijo, se vincula “inexorablemente” con lo que ocurrió en el MDF local tras el cierre de listas.

Liliana Schwindt eligió una publicación sobre un supuesto encuentro Therian en Olavarría y le agregó una frase con tono irónico:

“Ya preparando mi traje de yarará, que es con lo que el mini mundo me hizo sentir identificada estos días”, escribió la edila, quien además desde marzo tendrá un lugar de relevancia en el PJ de la provincia de Buenos Aires.