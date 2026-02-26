Valicenti sobre Coopelectric: “Hubo una alianza política muy clara entre la conducción de la cooperativa y la gestión anterior”

Acusó a los directivos de la cooperativa de haber tenido una «alianza política» con la gestión de Ezequiel Galli que «no fue beneficiosa» para la institución.

El ex diputado provincial César Valicenti fue parte del episodio N° 47 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que conduce Fabricio Lucio y produce de manera integral En Línea Noticias bajo la dirección de Jorge Scotton.

En un tramo de la entrevista, el dirigente se refirió a la situación institucional y política de Coopelectric, donde habló de crisis económica, control municipal y vínculos con la gestión anterior.

“Está en una crisis”

Consultado por el presente de la cooperativa, Valicenti fue categórico: “está en una crisis”.

Sostuvo que la situación actual no puede analizarse sin revisar decisiones políticas adoptadas en los últimos años.

La alianza con la gestión anterior

En ese marco, afirmó: “El actual presidente del Consejo de Administración fue candidato de Juntos por el Cambio”.

Y agregó: “Hubo una alianza política muy clara entre la conducción de la cooperativa y la gestión anterior”.

Según expresó, ese vínculo no tuvo efectos positivos para la institución. “No fue beneficiosa para la cooperativa”, señaló.

Además, vinculó esa relación con decisiones tomadas en el Concejo Deliberante. “Tuvieron concejales que no votaron el aumento del agua”, afirmó.

Para Valicenti, esos antecedentes forman parte del contexto que explica la situación económica actual de la entidad.

El rol del Municipio

Finalmente, defendió la postura del Ejecutivo local y remarcó que el Estado municipal debe ejercer el control que le corresponde como poder concedente.

“El Municipio como poder concedente tiene que recuperar un rol institucional de cara a la cooperativa eléctrica”, sostuvo.