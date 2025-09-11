Veto a la ley de financiamiento universitario: «Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses»

Foto: Mauricio Latorre – En Línea

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires rechazó en la noche del miércoles el veto que el presidente Javier Milei impuso a la Ley de Financiamiento Universitaria votada por el Congreso de la Nación.

Axel Kicillof se expresó en X (ex Twitter).

«Vetar la ley de financiamiento universitario es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso», empezó diciendo el mandatario bonaerense.

Tras esto, agregó: «parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior.»

«La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos defender cada vez que sea necesario», cerró.