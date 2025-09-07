Votó Agustín Mestralet, el candidato de la izquierda en Olavarría
Cobertura conjunta: En Línea Noticias – Central de Noticias- FM 107.1
El candidato a concejal del Frente de Izquierda, Agustín Mestralet votó en la Mesa 76 de la Escuela Primaria N° 60.
En las declaraciones posteriores a votar, Agustín Mestralet señaló: “ha sido una jornada con bastante contratiempo, mesas que no se habían presentado las autoridades y que incluso se demoraron una hora y media o dos horas. Esto pasó en líneas generales, muy pocas escuelas empezaron a horario.»
Sobre la elección aseguró, «se está registrando por lo menos hasta ahora un escaso interés”.
Ante este panorama de apatía o descontento “con los mismos de siempre” aseguró que lo importante es que “vayamos y pongamos otra voz, votemos otra alternativa, pero vayamos a votar. Es importante que estén representadas todas las voces”.