Votó Sebastián Matrella: «Ojalá que la gente vote»

Cobertura conjunta: En Línea Noticias – Central de Noticias – FM 107.1

El candidato a concejal de SOMOS, Sebastián Matrella votó este domingo en el Jardín 915 y realizó un claro llamado para que los vecinos concurran a votar.

«Ojalá que la gente vote», dijo Sebastián Matrella que, al igual que otros dirigentes, confirmó que hubo demoras en el inicio de la elección.

Sobre la concurrencia de vecinos a las urnas, el dirigente radical expresó, «las expectativas son las que estamos viendo a nivel nacional, ojalá que la gente concurra a votar.»

Matrella no descartó que la participación ronde el 55%, que es un valor bajo.