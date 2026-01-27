Wesner visitó una empresa logística de Hinojo y remarcó la necesidad de reactivar la obra pública

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, José Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino. La comitiva fue recibida por los titulares de la firma, Hugo, Ricardo y Nicolás Canessa.

Durante el encuentro, uno de los ejes centrales fue la necesidad de reactivar la obra pública a nivel nacional. “Si bien contamos con un entramado productivo diverso en materia de logística y minería, Olavarría necesita de la obra pública, y es la obra pública además la que genera la mayor cantidad de empleo”, señaló Wesner.

«Olavarría necesita de la obra pública» Maximiliano Wesner

En ese marco, el intendente destacó el crecimiento sostenido de la empresa radicada en Hinojo, aun en un contexto nacional adverso. Se indicó que esta situación le permite a Canessa S.R.L. realizar traslados a Vaca Muerta y trabajar con firmas del sector como Metalúrgica Herrera y Cementos Avellaneda, con quienes mantiene vínculos comerciales desde hace más de 30 años, en transporte palletizado, a granel e insumos.

También se puso en valor el diálogo permanente con la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, que posibilitó el acompañamiento técnico para la obtención de certificaciones ISO y el acceso a créditos destinados a la incorporación de nuevas unidades Volvo y Scania de última generación.

Canessa Logística y Servicios de Hinojo S.R.L. cuenta con certificación IRAM–ISO 9001:2015. Es una empresa familiar fundada por Hugo Canessa hace más de 46 años, que actualmente dispone de una flota de 19 equipos en ruta y emplea a 25 personas entre planta y transporte.