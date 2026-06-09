Zona Fría: Liliana Schwindt fustigó a Milei por el ajuste y alertó por las limitaciones para acceder al subsidio de las garrafas

La concejala de Fuerza Patria en Olavarría, Liliana Schwindt, participó de la jornada realizada en el Congreso de la Nación en defensa del régimen de Zona Fría. En ese marco, cuestionó los recortes impulsados por el Gobierno nacional y defendió el acceso de la población a los beneficios vinculados al consumo energético.

“La Zona Fría no es un subsidio y esto es lo que tenemos que militar porque el electorado de La Libertad Avanza está en contra de los subsidios. Ellos dicen: ‘la Zona Fría es un subsidio’, pero en realidad es una tarifa diferencial que se autosustentaba con el Fondo Fiduciario”, expresó la edil.

Schwindt también se refirió a la situación de las garrafas y cuestionó la modalidad implementada para acceder al beneficio. “Ahora la garrafa vale 30.000 mangos y ellos le dan 9.500 pesos dos veces. Sí, pero ¿con qué tienen que comprarla? Con la billetera MODO. Por lo tanto, todos los que somos de la provincia de Buenos Aires que usamos Cuenta DNI estamos afuera. Si no tienen la billetera MODO no van a poder tener el subsidio de la garrafa”, afirmó.

“Esto es una maldad que no tiene antecedentes. Por eso, nosotros tenemos que poner todo para que esto no salga y todo para visibilizar esto también”, concluyó.

De la actividad participaron los senadores nacionales Eduardo ‘Wado’ de Pedro y Juliana Di Tullio, además de las diputadas nacionales Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz y Agustina Propato, entre otros dirigentes e intendentes bonaerenses.

Asimismo, los participantes mantuvieron una reunión con representantes de Fuerza Patria para expresar su rechazo al tratamiento en el Senado del proyecto que propone modificar el régimen de Zona Fría. El beneficio vigente alcanza actualmente a millones de usuarios y usuarias del servicio de gas en distintos puntos del país.