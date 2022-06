Por una falla se registró baja tensión en Villa Mi Serranía y hay quejas de los vecinos

Pese a que el inconveniente técnico fue solucionado rápidamente por Coopelectric, los vecinos dicen que el problema es recurrente.

Vecinos de Villa Mi Serranía se comunicaron En Línea Noticias y manifestaron su preocupación por la baja tensión que se registra recurrentemente en sus hogares. Hecho el planteo a Coopelectric, la empresa señaló que, «que hoy se registró un inconveniente con un fusible en una linea de Media Tensión que ocasionó baja de tensión en Villa Mi Serranía, pero ya ha sido solucionado.»

Los vecinos sin embargo dijeron que, «estamos cansados de hacerle reclamos a Coopelectric con el tema de que no hay tensión en Villa Mi Serranía, nos quemaron un equipo de música, dos batidoras, una moladora y dos soldadoras entre otras cosas.»

«Nunca se hicieron cargo de nada y ahora no tenemos tensión hace días que estamos así, nos compramos un aparato que regula la tensión para que no se nos quemen más los electrodomésticos y ahora hay luz pero no me prende ni la heladera. En este momento tenemos 84 de tensión, es una vergüenza estamos cansados de hacer reclamos y no viene nadie»

