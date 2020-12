Presupuesto 2021: Kicillof negociará cargos con Vidal en marzo pero habría Ley

Una de las particularidades de este año es que ese debate se desdobló de la puja por los cargos: los 24 sillones que reclama la oposición en dependencias como la Contaduría y la Tesorería, las empresas públicas y algunos organismos de control, tramo que llevan adelante personalmente Kicillof con su antecesora y que acordaron definir en marzo.

El oficialismo y la oposición buscaban un acuerdo que permita tratar este miércoles el presupuesto 2021 en la Legislatura bonaerenses, en una negociación que giraba en torno al monto que recibirán los municipios de Juntos por el Cambio para realizar obras definidas por los propios alcaldes, pero que postergaría para marzo la definición de otra cuestión crucial: el reparto de cargos en directorios de empresas y organismo públicos.

El gobierno de Axel Kicillof aceptó la semana pasada incluir el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), por el cual los alcaldes definen obras en sus distritos que se realizan con fondos y visado de la Provincia, en el proyecto de Presupuesto 2021, lo que permitió un primer acercamiento con Juntos por el Cambio. Ahora, la negociación se limita al formato y la cantidad de dinero que llegará a cada municipio.

Sobre esa base, desde ambos campamentos dijeron a DIB que las posiciones “se acercaron bastante” en las últimas horas y que mañana por la mañana podría haber un acuerdo que permita tratar el Presupuesto –y la Ley Impositiva, que este año no generó mayor debate ante el tope de 32% de suba para la mayoría de las partidas que adelantó esta agencia, en una sola jornada en ambas cámaras.

Aunque el esquema no está del todo cerrado, una de las opciones que se barajan es ampliar el CUD a 12 mil millones –en vez de los 10 mil que había aceptado el Gobierno hace unos días- y mejorar la participación en ese total de los 61 municipios que controla Juntos por el Cambio en ese total. El mecanismo para lograrlo está en debate: algunos proponían una combinación de CUD –el coeficiente de la coparticipación y que se usó en los FIM anteriores- combinado con otros criterios, pero aún no había acuerdo en este `punto específico.

Una de las particularidades de este año es que ese debate se desdobló de la puja por los cargos: los 24 sillones que reclama la oposición en dependencias como la Contaduría y la Tesorería, las empresas públicas y algunos organismos de control, tramo que llevan adelante personalmente Kicillof con su antecesora y que acordaron definir en marzo. El “trofeo” principal allí es el Directorio del Banco Provincia, pero el gobernador también presiona para que en la negociación entre el sillón del Procurador General, que ocupa Julio Conte Grand, al que el oficialismo quiere desplazar. La oposición afirma que ese cargo no será negociado, lo que le garantizaría estabilidad a Conte Grand al menos hasta después de las elecciones, dada la mayoría de Juntos por el Cambio en el Senado.

“Nosotros no tenemos apuro, cambiamos la estrategia del año pasado y si no quieren votar, podemos esperar a febrero o gobernador otra vez con un presupuesto prorrogado, pero eso sí: desde enero le empezamos a descontar a los municipios las cuotas del Fondo Covid”, se sinceró ante DIB un representante del oficialismo como advertencia. Desde la oposición indicaron que están concentrados en la redacción del artículo de FIM para que el gobierno “cumpla con lo que allí se dispone, porque por más que prometan mucha plata, si después no llega no tiene sentido”. (DIB) AL

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp