“Prisma: experiencia Pink Floyd” en Olavarría

Regresa a nuestra ciudad la banda latinoamericana que ha logrado transmitir de manera más fiel la esencia de Pink Floyd. El Teatro Municipal recibirá en su escenario a Prisma, que presentará Pink Floyd Experience, el 26 de agosto a las 21 horas.

Se encuentran a la venta las entradas, que tienen un valor de 1400 pesos en plateas y 1200 pesos en Pullman (Venta en efectivo). La adquisición de entradas se realiza por Boletería, de martes a viernes de 08:00 a 12:00 horas.

La banda promete la interpretación más emotiva de la música de la banda británica: serán nueve músicos en vivo interpretando, a través de dos horas de show, grandes clásicos de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, Animals, The Division Bell, como así también joyas de The Piper At the Gates of Dawn, A Saucerful of Secrets o Atom Heart Mother entre otros. Acompañará el espectáculo una excelente puesta en escena con luces, videos y efectos que, afirma la banda, transportan a la magia de los increíbles conciertos que los Floyd hicieron a través de su extensa trayectoria.

Habiendo finalizado su sexta gira nacional, y luego del receso por el contexto de pandemia, el Tour 2021 de Prisma se pone en marcha para extenderse por todo el país y más allá de sus fronteras.

Prisma se conforma con Francisco Fresard en Voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Maxi Vegas en batería, Mariano Caraccioli en bajo; Fausto Penacca en teclados; Mili Bottiniy Melany Flores en coros, y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.