Programa Lote.Ar: Requisitos para inscribirse para adquirir un lote con servicio

“Son 114 parcelas que van a ser 114 viviendas, 114 hogares”. De esa manera el intendente municipal Ezequiel Galli anunció días atrás el inminente inicio del período de inscripción para ser parte del Programa Lote.Ar, que permitirá a vecinos y vecinas del Partido de Olavarría acceder, precisamente, a un lote con servicios.

La presentación se realizó días atrás, en una rueda de prensa en la que el jefe comunal se estuvo acompañado por funcionarios municipales. “Es un loteo que estamos llevando adelante en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cuando uno se pone a trabajar articuladamente y accede a trabajar con el diálogo se genera voluntad de trabajo, podemos tener como resultado este enorme trabajo que se ha hecho desde el Municipio”, enfatizó en ese marco Galli, quien detalló que se trata puntualmente de la chacra 398, ubicada en el barrio Coronel Dorrego, más precisamente el macizo de tierra delimitado por las calles Márquez, Dorrego, Sargento Cabral y Vicente Bahía.

La subsecretaria de Desarrollo Social, Romina Sponer, añadió que “para que cada familia tenga un espacio de cercanía donde pueda concurrir” la inscripción se realizará de manera descentralizada e itinerante en distintos Servicios Territoriales, NIDO, o Centros Integradores Comunitarios (CIC). “Para que sea lo más cómodo y accesible, acompañaremos a las familias para que se inscriban y nadie quede sin esta posibilidad”, concluyó la funcionaria municipal, quien aclaró que la adjudicación final será llevada a cabo desde Desarrollo Social de la Nación a partir de un sistema de scoring propio que analiza distintas variables, entre ellas la vulnerabilidad del grupo familiar.

Requisitos

El período de inscripción se iniciará en los próximos días pero las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos, además de acercarse con la siguiente documentación, en lo que se enfatizó la obligación de presentarse con el DNI de todo el grupo familiar:

A quienes va dirigido:

1- Personas físicas de 18 a 65 años (inclusive) de edad, con DNI vigente.

2- Contar con residencia de 5 años en el Partido de Olavarría. Se acreditará dicha circunstancia con fotocopia de DNI con domicilio en el Partido. En caso de no estar actualizado el DNI, podrá acreditar estos 5 años con:

a- Constancia de servicio a su nombre (luz, agua, gas, telefonía, etc.).

b- Comprobante de escuela: certificado de alumno regular o boletín del grupo familiar.

c- Comprobante de Centro de Atención Primaria o cualquier otro efector de salud: copia de historia clínica, historia social y planilla de atención.

d- Certificado de residencia emitido por la policía.

3- Ingreso mensual de grupo familiar conviviente entre 0 y 6 SMVM. Pueden provenir de un trabajo en la economía popular, asalariados, pensionados, jubilados o prestaciones sociales.

4- No poseer bienes e inmuebles registrados a su nombre al momento de inicial la inscripción.

5- No haber sido adjudicatarios de programas de loteos o vivienda previamente.

6- Habitar en una vivienda de un barrio RENABAP (no excluyente).

Se reitera que el Municipio de Olavarría participa solo en la etapa de inscripción, una vez finalizado el trámite la asignación de lotes continúa en la órbita de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) de la Provincia de Buenos Aires.

Cronograma

El cronograma de inscripción será el siguiente, siempre en el horario de 7 a 13 horas:

_ Semana 1, del 4 al 8 de septiembre

Servicio Territorial N° 3 (Jardín Belén), del 4 al 6 de septiembre.

Servicio Territorial N° 4 (Berutti y Rufino Fal), del 7 al 8 de septiembre

Zona: avenida Pringles a avenida Eva Perón, y Ruta 226 a avenida Colón.

_ Semana 2, del 11 al 15 de septiembre

Servicio Territorial N° 1, NIDO El Progreso (Calle 7 y Mitre)

Zona: Riobamba a Ruta 60 y de avenida Colón a Ruta 226.

_ Semana 3, del 18 al 19 de septiembre

Servicio Territorial N° 2 (SUM Coronel Suárez y Av. Alberdi)

Zona: Riobamba a Ruta 60 y de Av. Colón a Av. del Maestro (Terraplén)

_ Semana 4, del 20 al 22 de septiembre

Servicio Territorial Municipal N°5, NIDO Villa Magdalena (Necochea y Córdoba)

Zona: avenida Pringles a Ruta 51, y avenida Colón a avenida Pueyrredon

_ Semana 5, del 25 al 26 de septiembre

Lugar: CIC (Sum Barrio Facundo Quiroga II, Santa Fe 601)

Zona: avenida Pringles a avenida Las Orquídeas, y avenida Pueyrredón a avenida Del Maestro (Terraplén)

