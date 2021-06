Programa Promover en el Bioparque Municipal “La Máxima”

Desde enero de 2020, dos jóvenes realizan acciones de entrenamiento para el trabajo en el Bioparque Municipal “La Máxima”, en el marco del programa Promover, perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que nivel local se gestiona desde la Dirección de Empleo Municipal.

Promover es un programa dirigido a trabajadores desocupados mayores de 18 años con certificado de discapacidad y residencia permanente en el país, que busquen empleo.

Bajo las líneas del programa planteado, el Bioparque ofrece desde el 2020 la posibilidad de la inserción laboral inclusiva a dos jóvenes: Juan y Brian, coordinados y tutelados por personal del Departamento Educativo, Betiana Cotti y el Director Profesor Flavio Maldonado.

Allí, desarrollan diferentes actividades vinculadas a la promoción ambiental, cuidado y alimentación de animales de granja, jardinería, entre otras.

Las desigualdades de posibilidades en la formación y en el empleo constituyen una de las principales causas de exclusión social. El acceso a un trabajo digno es condición de posibilidad para el alcance de una integración plena y el ejercicio de la ciudadanía. Es fundamental valorar la importancia de este programa en materia de inclusión y además el compromiso asumido por los tutores y todo el personal del Bioparque Municipal que acompañan, cuidan y valoran cada uno de los procesos personales y de iniciación en el mundo del trabajo.

“Se siente bien, se siente feliz, se siente útil”.

La mamá de Juan dialogó con personal del Bioparque y reflexionó sobre los meses de trabajo de su hijo en el predio: “se siente bien, se siente feliz, se siente útil. Ha experimentado, se ha relacionado con otra gente, compartir cosas y también, lo que ha logrado que viene feliz y dice ´en tal lugar que estuvimos esta mejor, está más arreglado´. Personalmente lo vemos como una oportunidad para el”.

“A mí me encanta que él tenga la posibilidad de cumplir un horario, de estar bajo una autoridad y no por ejemplo que este acá en casa jugando a los jueguitos, no es eso lo que nosotros como familia queremos para él, sino lo que queremos es que se desarrolle, que pueda alcanzar sus metas, porque el hecho que tenga una capacidad diferente no quiere decir que no tenga sueños ni planes. Él tiene sus sueños y uno de ellos es tener un trabajo, el trabajo dignifica, no está bueno depender de una pensión y estar con los brazos cruzados en tu casa, sino salir y ganártelo, cumplir un horario, tener algo para levantarse todos los días, hasta es importante utilizar un uniforme, todo lo que implica”.

“Como familia nos hace sentir bien, felices que él tenga estas oportunidades porque se lo merece, es una buena persona, aunque su aprendizaje es lento, todo lo logra, siempre yo le digo que no hay que victimizarse ni utilizar la discapacidad que uno tiene, todo lo puede lograr”.

El Bioparque como dependencia Municipal ha asumido el compromiso con estos jóvenes que se esfuerzan para cumplir sus sueños y es una celebración contar con este Promover con dos años de continuidad, en actividades que les permitan mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales y desarrollar emprendimientos: “generamos un ámbito para la inclusión, ahora queremos profundizar la política de trabajo, nuestro Bioparque se ha transformado en el andamiaje para programas educativos, escuelas, centros de formación profesional, tenemos por delante el enorme desafío de incluir con formación, capacitación y respeto”, sostuvo Flavio Maldonado, director del Bioparque.