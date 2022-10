“Que la dirigencia política se deje de hinchar las pelotas”

“Este es uno de los países más privilegiados del mundo, el problema es que estamos careciendo de la clase política. Venimos del fracaso, se va un gobierno y deja el 30% de desocupados, viene el otro y se acusan unos a otros y son todo lo mismo”, expresó el dirigente sindical en diálogo con Radio Mitre.

Además, agregó: “Cuando te das cuenta que son todos primos, los del PRO, los de Cambiemos, los del Frente de Todos. Todos han convergido y están dando vueltas en una coctelera y están surgiendo. Es la hora de que se pongan las pilas y se dejen de hinchar las pelotas, porque en cualquier momento vuelve el que se vayan todos”.

“La gente está re podrida, no quiere saber más nada. Necesitamos urgentemente de la política, porque vivimos en democracia, y todo se resuelve desde la política. ¿De qué sirve conseguir 100% de aumento si no me paras los precios? No podes todos los meses estar discutiendo paritarias, no es bueno para nada”, manifestó.