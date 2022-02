“Queremos en marzo tener más controles de la Ley de Góndolas y poner en marcha el Observatorio de Precios”

La nueva titular de la subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, dependiente de la Secretaría de Comercio de la Nación habló este martes con el periodista Martín Miguel Rodríguez y habló de su nueva función en el Estado Nacional.

Al respecto la ex Diputada Nacional dijo, “es un área muy sensible que abarca muchas cuestiones que tienen que ver con el consumo, hoy día la más importante es la de Precios Cuidados, y la referencia de precios que precios cuidados genera. También todo lo que tiene que ver con el acceso, hacerle la vida más fácil al consumidor o al usuario. Vamos a tratar de mejorarlo y que tengan mejor acceso a esto, porque personalmente me he venido a quejar en varias oportunidades y ahora en este otro lado del mostrador por ahí tengo la oportunidad de buscarle otra solución o tener otras herramientas para accionar para que los consumidores o usuarios estén mejor atendidos, para que el Trato Digno se cumpla”.

Para Liliana Schwindt las leyes en esta materia “están” por lo que sostuvo, “las leyes están el tema es que el funcionamiento y el cumplimiento también requiere de una coordinación con otras provincias y municipios” y agregó “cualquier persona que puede hacer el reclamo por COPREC, es una ventanilla en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, entran muchísimos reclamos por día y se da respuesta rápidamente a cada consumidor”.

Schwindt analizó, “Precios Cuidados es una referencia, yo siempre defendí los Precios Cuidados. Vivimos en la Argentina y tenemos este contexto social, político y económico, sabemos que tenemos inflación, y Precios Cuidados es una referencia. Estamos trabajando en canastas que tengan que ver con artículos escolares y también con una canasta de cinco cortes de carne para que tengan una continuidad durante todo el año y que sea más masivo”.

Schwindt adelantó que estará viajando a todas las provincias de la Argentina para ir coordinando acciones con los distintos actores que hacen a la cadena de comercialización. “Queremos que todas las provincias tengan acceso a una canasta, aunque sean más pequeña”, sostuvo reconociendo que Precios Cuidados está en los Hipermercados y en distintos puntos del país estos no están.

Cerró adelantando que en marzo buscan «tener más controles de la Ley de Góndolas y poner en marcha el Observatorio de Precios”.