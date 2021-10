¿Quién es el Juez Martín Bava, «ciudadano ilustre», que indaga al ex Presidente Macri?

Fuentes: En Línea Noticias / Diario La Nación – Foto: Perfil

El Juez Federal Martín Bava es el titular de uno de los Juzgados Federales de Azul y ahora está cargo del Juzgado de Dolores debido a que subroga al titular anterior. Bava, de bajísimo perfil pero con varios cuestionamientos en sus espaldas, será el encargado de determinar la suerte que correrá Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de los naufragos del Ara San Juan.

Macri intentó – sin éxito – recusarlo y este jueves se verán las caras en la indagatoria.

Martín Bava tiene 58 años es oriundo de la localidad de Morón y allí fue destacado «ciudadano ilustre» por su condición de excombatiente de Malvinas.

En Azul está al frente del Juzgado Federal N° 1.

Según sostienen altos allegados al poder judicial Bava – como todos – tiene un padrino en la política y se llama Alberto Rodríguez Saa. A éste, Bava lo conoció en la Universidad de Salamanca.

Cuando concurso para Juez Federal obtuvo un magro resultado alcanzó 23 puntos lo que en la jerga equivale a un 2. Bava no tenía, en principio, intenciones para asumir el Juzgado de Azul sino que había concursado para ocupar el asiento de Dolores, que hoy, por esas cosas del destino subroga.

Bava no fue el único en obtener malos resultados en su examen. El concurso 184 del Consejo de la Magistratura quedó desierto por los magros resultados de todos los postulantes.

¿Qué sucedió? Lo obvio, hubo un nuevo concurso,

En el caso de Bava – siguen diciendo los conocedores del Fuero Federal – llevaron a que abogados de la ciudad de Azul impugnaran su postulación cuando aspiró a quedarse con el Juzgado N° 1 con competencia competencia civil en la vecina localidad.

Finalmente esas impugnaciones no tuvieron éxito y Bava fue nombrado Juez en Azul. «Poco se sabe de él, se lo veía poco», dijo una fuente de la justicia regional a quien se le pidió un perfil de Bava.

El Diario La Nación – afin al macrismo – también citó una fuente que habla de Bava la fuente dijo: “es el modelo exacto del antijuez. No conoce el tema, las sentencias que salen del juzgado no las escribe él. No estudia, e incluso el suyo es el único juzgado en el que no hay biblioteca, la sacaron para hacer más espacio”.

Si bien Bava, en Azul, no dejó de acumular criticas del Colegio de Abogados otros letrados, los litigantes, lo definen como un Magistrado «accesible”.

Desde que desembarcó como juez subrogante en Dolores adquirió otro protagonismo porque lleva con una visible celeridad la causa por presunto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, y el expediente conocido como Caso D’Alessio. El cambio de ámbito judicial también impactó en la dinámica.

“Nosotros lo impugnamos con firmeza y uno de nuestros representantes institucionales de ese entonces, Luis Miralles, acudió a la audiencia pública en el Senado, donde expuso los motivos de la impugnación. Sin embargo, Bava fue nombrado y mirá ahora, lo que hace…”, se lamentó un abogado de Azul, con pasado radical que habló con el Diario La Nación.

Bava no participó en ninguna lista judicial. Sin embargo en Azul recuerdan que su pliego para cubrir el juzgado local tuvo el aval de Cristina Kirchner, en 2009.

Bava además fue denunciado por el delito de falsedad ideológica por abogados litigantes en un caso por violaciones a los derechos humanos, que lo cuestionaron por haber firmado una sentencia sin haber cumplido con los requisitos como cuarto juez designado. Esa denuncia, que fue desestimada en el ámbito penal, tuvo su contracara en el Consejo de la Magistratura, a través de una presentación formulada por el exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Luis Cevasco. El expediente en el Consejo está a cargo del juez Alberto Lugones.

En las últimas semanas, en Dolores y en Azul, desde su público despacho salió la excarcelación de Sandro Ciarpella el martillero olavarriense que está procesado por lavado de activos en una causa conexa a la que se le sigue a los Hermanos Cairo por comercialización de estupefacientes.

Bava, al excarcelar a Ciarpella, fue claro en los fundamentos – si los escribió él – toda vez que aseguró que el martillero podía recuperar la libertad luego de una frondosa fianza y por que siempre estuvo a derecho.

Otros, acá en Olavarría, recuerdan que Bava nunca tomó intervención en sucesivos cortes de rutas que llevó adelante el movimiento 1 de Octubre que lidera la piquetera Griselda Altamirano.