Quienes no votaron en la elección pasada pueden votar igual

La Dirección Nacional Electoral (DNE) recordó que si un ciudadano o ciudadana no votó en las últimas elecciones puede sufragar sin inconvenientes hoy en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La participación en las elecciones nacionales es obligatoria para las personas entre 18 y 70 años, tanto en las primarias de este domingo como en las generales previstas para octubre.

En tanto, las personas que no asistan este domingo a votar quedarán inscriptas en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar y deberán pagar una multa si no justifican su inasistencia ante la secretaría electoral de cada jurisdicción.

No obstante, quienes no voten en las PASO tienen el derecho y la obligación de realizarlo en las elecciones generales del 22 de octubre.

Quien no justifique su inasistencia, además de una multa económica, no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección; y quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

