Rechazan que el intendente denuncie sobre episodios vinculados a la protesta de hábitat

La encabeza la Mesa de Emergencia. Es un comunicado de la Agrupación 29 de mayo.

En un comunicado que divulgó la Agrupación 29 de mayo este lunes, quienes encabezan la protesta por hábitat que se instaló hace 20 días frente al Palacio San Martin rechazan que tanto el intendente como el municipio denuncien los episodios vinculados a la protesta: No quieren que se criminilanizen los reclamos.

Desde la “29 DE Mayo” rechazamos cualquier intento de criminalización de la protesta y de judicialización del conflicto social y político planteado por el intendente Galli en los medios nacionales, donde declara abiertamente que va a iniciar causas y denuncias personales si fuera necesarias.

Aclaramos también que los actos llevados adelante por integrantes de las familias y nuestras organizaciones fueron, son y serán actos pacíficos de protesta, que distan mucho de la violencia de la cuál habla el ejecutivo municipal y pregona falsamente; y que es mediante este discurso, utilizando el acceso a los medios nacionales de desinformación (que cambiemos le garantiza mediante la compra de periodistas sin escrúpulos como Jorge Lanata o Alfredo Leuco) que pretenden confundir a la población y colocarnos en un lugar en el que no estamos.

El problema de la vivienda en general y el de las familias que sostienen el acampe en las puertas del municipio en particular, sí es un hecho violento generado por el estado, las respuestas estigmatizantes, peyorativas y discriminadoras que todos los días se le da a la gente que va en busca de una solución son de un grado de violencia institucional inusitadas y pocas veces vista en anteriores gestiones de esta ciudad y en otras cercanas de similares características.



Violento es que la policía siga manteniendo, con la complicidad del municipio, en sus filas a un oficial (Aldo E. Alveza) que maltrata a nuestros pibes y ancianos, como es también violento que la policía anti disturbios haya reprimido encarnizadamente a la gente que se encontraba sobre las escalinatas de la municipalidad con el objetivo de recuperar ese lugar y con la excusa de salvaguardar el patrimonio material en desmedro de la salud física de quienes fueron golpeados y gaseados, es violento colocar alrededor de 12 ciudadanos, que no se encuentran más que haciendo una sentada dentro del municipio, a más de 20 agentes de policía portando armas y rodeándolos como si fueran peligrosos criminales, si esto último no es la mas clara y lisa criminalización de la protesta, entonces que acción si lo es? Si no es Criminalización de la protesta tener continuamente policías de civil sacándonos fotos e investigándonos a cada segundo en el acampe pacifico que llevamos adelante hace ya más 25 días y aumentar la cantidad de policías en la plaza con cada reunión que hacemos, que acción lo es?

El armado de causas a dirigentes sociales no es ninguna nueva iniciativa de los gobiernos anti pueblo, por ello no nos llama la atención que un gobierno con las características del de Olavarría también lo haga pero, con la verdad de nuestro lado y sin ningún tipo de temor las enfrentaremos a sabiendas de que no prosperaran ya que SOLO HEMOS PROTAGONIZADO UNA EJEMPLAR LUCHA MEDIANTE EL LEGITIMO DERECHO A LA PROTESTA ¡!!

POR LA PRONTA IMPLEMENTACION DE LA LEY 14 449 DE ACCESO JUSTO AL HABITAT ¡!!

POR LA CREACION DEL CONCEJO LOCAL DE HABITAT ¡!

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp