Regional Amateur: Embajadores y Ferro ya tienen rival para la segunda fase

Embajadores y Ferro son los dos equipos que escalaron a la segunda fase de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur y ya tienen rivales para la etapa que se iniciará en el mes de enero.

Para definir los cruces se tuvieron en cuenta los resultados de la primera ronda del Torneo.

En lo que respecta a la segunda ronda se iniciará en el mes de enero con el siguiente fixture.

PRIMERA RONDA ELIMINATORIA (9 y 16/01)

1: Costa Brava (General Pico) vs. Embajadores (Olavarría) (L)

2: Ferro Carril Sud (Olavarría) vs. Alvear Football Club (Int. Alvear) (L)

3:Independiente (San Cayetano) vs. Balonpié (San Carlos de Bolívar) (L)

4:Liniers (Bahía Blanca) vs. Huracán (Tres Arroyos) (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

SEGUNDA RONDA ELIMINATORIA (23 y 30/01)

Las localias fueron sorteadas

A: Ganador de 1 vs. Ganador de 2 (L)

B: Ganador de 4 vs. Ganador de 3 (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

TERCERA RONDA ELIMINATORIA (06 y 13/02)

Las localia fue sorteads

Ganador de A vs. Ganador de B (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

Fuente: Ascenso del Interior