Regional Amateur: Troncoso entró, se lució y le garantizó la victoria a Ferro

Analía Paez ( Prensa Racing )

Escribe: Carlos Zangara / Emblema Deportivo

Era el partido esperado. Por la rivalidad entre ellos, por la importancia del certamen, por las urgencias, especialmente de Racing.

Mas allá de las trayectorias y la impronta de los protagonistas, los condimentos que lo rodeaban, seguramente influyeron y mucho.

Parecía que no era para Ferro. Es que Lorenzo Ferrara tuvo tres ocasiones clarísimas en el primer tiempo y las desaprovechó. Algo inusual en un delantero de sus características. En un «partido normal» sin tanta carga emocional y con tanta responsabilidad, no le hubiera sucedido.

Lozano se confió en una salida y Ferrara estuvo a punto de quebrar la paridad tempranamente ya que se jugaban recién 6′.

A los 20 ‘nuevamente dejó a desairado al central chaira y la terminó mal.

Sobre los 25′ ingresando por el eje central, bien habilitado por Candia, intentó cruzarla cuando salía Beltramella y se le fue apenas desviada.

También lo tuvo Pierce a los 43′ y desaprovechó una buena chance.

En ese primer tiempo Racing tuvo algunas aproximaciones, Janson y Campo dibujaron una excelente maniobra sobre los 22’ que no bue bien finalizada.

Gonzalo Izaguirre a los 28 ‘ desvió un frentazo desde casi el área chica, en una de las contadas ganadas por arriba ya que Mathias Buongiorno, central carbonero, fue una y otra vez el dueño del aire de su defensa, en una actuación consagratoria del ex-UAI Urquiza.

Tuvo mucho trabajo la zaga carbonera, mas que nada en el primer tiempo cuando Jonathan Campo dispuso de aire en sus pulmones, y junto a Santiago Izaguirre y Franco Janson fueron mas que los medios carboneros.

En Ferro, Gero Candia hizo un gran desgaste, loable tarea del «10» carbonero, aunque toda la generosidad y capacidad para recuperar no se condijo a la hora de habilitar a sus pares. Similar le aconteció a Borda y Gargaglione, que se destacaron bloqueando pero no estuvieron finos con la pelota.

Pudo ser otro partido si Aguerre a los 7′ no eleva un remate desde estratégica posición, eje central en el ingreso al área mayor, tras una subida por la derecha de Campo, un buen centro que inteligentemente dejó pasar Prudencio para el ejecutor, que remató muy alto.

El trámite del complemento fue otra historia. Desde el banco local llegaron las variantes que le dieron otro rodaje al carbonero. Racing también apeló a modificar su estructura ( sintió la ausencia de Santiago Izaguirre, lesionado), y salvo una oportunidad que se le presentó a Rojas, éste entró muy exigido por la derecha y elevó el disparo desde el área chica, la visita fue perdiendo protagonismo.

Con Corradi y Cardozo en cancha Ferro no fue tan predecible. Se hizo mas revulsivo, potenciándose aun mas con los ingresos de Marín y Troncoso, fundamentales en las postrimerías del juego.

Quimey le complicó la vida a Vitale que había pasado una tarde tranquila, y fue además quién protagonizó dos maniobras espectaculares.

La primera, un mal cálculo de Lozano, similar al que sufrió en el final ante Embajadores ( por ahí vino el gol de Longhini), le permitió a Marín quedar cara a cara con Beltramella y con un soberbio «sombrero» lo dejó sin defensa y cuando la pelota literalmente entraba, en la línea salvó Ayesa.

En el minuto 50′ ( ya ganaba Ferro) lo trabaron en el área, claro penal, y Alfredo Troncoso, que ya había sido el autor de la primera conquista a los 45’ ganándole a todos los defensores en el área, se hizo cargo de la pena máxima y decretó el dos a cero final.

Debuto soñado para Troncoso y mérito grande para Quimey Marín que como ocurrió en el «Guerrero» su habilidad con la pelota lo hace complicado para cualquier defensor.

Ferro, lo venimos sosteniendo, es el conjunto mas compacto del torneo, dispone de fortalezas que van desgastando al adversario, al menos hasta ahora.

Defensa casi siempre expeditiva, un medio campo laborioso, y el elenco que mas variantes posee arriba.

Racing no ha encontrado el equipo. Sus referentes no aparecen. Jugadores que brillan en los primeros tiempos como Campo y Aguerre, sienten el desgaste. Stella y Prudencio no desnivelan. Sufrió por cierto la lesión de Santiago Izaguirre. Extrañó además la posición asignada a Palmieri. Históricamente marcador de punta, ubicado como volante, y aunque no desentonó por la jerarquía de sus cualidades, es un puesto que habitualmente no ha ocupado, al menos en los últimos tiempos.

Posiciones: Ferro Carril Sud, 8; Estudiantes, 6; Embajadores, 5; Racing A. Club, 2.

Próxima fecha: Racing vs. Estudiantes (sábado) y Embajadores vs. Ferro Carril Sud (domingo).

Síntesis:

FERRO ( 2): Fernández, Benítez, Balbuena, Buongiorno, Hammersmichdt, Borda, Gargaglione ( Cardozo), Candia ( Cortadi), Vivas, Pierce ( Troncoso), y Ferrara ( Marín). DT: Gustavo Romanello.

RACING: ( 0): Beltramella, Ayesa, Lozano, Gonzalo Izaguirre, Vitale, Aguerre ( Palmieri), Santiago Izaguirre ( Scacheri), Janson, Stella ( Ordozgoiti), Prudencio ( Rojas) y Campo ( Bonavetti). DT: Duilio Botella.

GOLES: ( En el 2° tiempo)

45 ‘ y 49 ‘ Alfredo Troncoso ( F), el segundo de penal.

Amarillas: Borda y Balbuena en Ferro. Ayesa en Racing.

Juez: Jerónimo Gallo ( 7). Era un arbitraje de diez puntos. Lo fue durante todo el partido. Claro que la calificación decae notoriamente ya que a los 2’ del segundo tiempo hubo un clarísimo penal de un defensor de Racing a Pierce( lo tomaron groseramente de la casaca) que Gallo obvió. Si no hubiera habido goles o Ferro perdía, los puntos a descontar se hubieran incrementado por la influencia de la maniobra ilegal no sancionada en el desenlace final del cotejo.

Público: 1000 personas

Estadio: Domingo Colasurdo.