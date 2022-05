Respuesta de Alberto Fernández: “Yo no soy el dueño del Gobierno, nadie es”

El Presidente respondió así a las críticas de Andrés Larroque; el secretario general de La Cámpora lo había responsabilizado más temprano por la falta de resultados y el “destrato” a Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández le respondió al ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, que había cuestionado en duros términos la gestión y el “destrato” a Cristina Kirchner: “El Gobierno es nuestro”, había dicho el secretario general de La Cámpora al analizar la relación de poder en la coalición del Frente de Todos.

Fernández reaccionó: “Yo no soy el dueño del Gobierno, nadie es dueño del Gobierno”. Lo hizo desde el Club Cultural Argentino de La Pampa, durante una nueva reunión del Gabinete Federal, derivado del proyecto Capitales Alternas.

“Yo no soy el dueño del Gobierno, nadie es dueño del Gobierno. El Gobierno es del pueblo, nosotros solo representamos a ese pueblo. Y yo estoy seguro de que ese pueblo quiere esto: que trabajemos juntos, que nos integremos, que cumplamos con las palabras empeñados”, sostuvo Fernández.

Además, se refirió a los objetivos de su gobierno: “Tengo la certeza de que trabajé cada día de presidente cumpliendo los compromisos que me di para con la gente. Quedan muchos todavía por cumplir, pero muchos los hemos cumplido”.

Tras confirmar que se hará un estudio de impacto ambiental sobre los efectos que podría generar la construcción de la obra, Fernández enfatizó: “Así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, los ríos no son propiedad de nadie. El agua no es propiedad de nadie, los ríos no son propiedad de nadie, son propiedad de los argentinos que los necesitan”.

Y continuó: “Tengan certeza todos ustedes de que el Gobierno de la Nación Argentina, que es el gobierno de todos ustedes, no el mío, va a seguir poniendo lo que haga falta poner para que el resto de las provincias tengan los que les haga falta tener para desarrollarse”.

Para cerrar, el Presidente insistió: “El trabajo ahora es distribuir el crecimiento adecuadamente. Todos los ministros tienen que trabajar para que los bolsillos de los argentinos se llenes de plata. Les aseguro que vamos a poder hacerlo porque este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes. Y yo sé que ustedes van a ayudarme a hacer la Argentina justa que, de una vez y para siempre, debemos construir”.

Larroque, en las primeras horas de este martes, profundizó las diferencias dentro del oficialismo. En declaraciones radiales a Urbana Play, dijo: “Nosotros constituimos esta fuerza, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones; tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, eso sería incorrecto. El Gobierno es nuestro”.

De acuerdo con el secretario general de La Cámpora, quienes posibilitaron la victoria del FdT en 2019 “votaron a Alberto y a Cristina sobre la base de una intención de voto mayoritaria de Cristina”. Remarcó, en ese sentido, que al consolidar el espacio gobernante “siempre se habló de frente, de coalición, de diversidad”. De todos modos, deslizó que en el último tiempo el Gobierno adoptó una postura con la que el kirchnerismo no comulga y que Fernández no parece dispuesto a modificar.

“El propio Alberto se jactó de que Cristina era obcecada y él era el tolerante, que escuchaba. Bueno, que escuche. Dijo que si estaba haciendo algo mal se lo dijeran. Se lo estamos diciendo”, sostuvo el funcionario de Axel Kicillof.

Según el ministro bonaerense, si bien el sinceramiento de esta situación es “muy difícil” y “complejo”, es el corolario de una “infinidad de planteos” fallidos realizados a puertas cerradas, los cuales no dejaron más alternativa que “visibilizar el debate”.

A su juicio, el “cambio de mirada” de Fernández “adulteró el contrato electoral” y lo hizo distanciarse de la concepción kirchnerista. “Hoy prima una mirada que llevan adelante [Martín] Guzmán, [Matías] Kulfas y Claudio [Moroni], que tiene que ver con una política económica que busca un modelo de carácter productivo, sesgadamente productivo, y eso complementado con una pérdida de poder adquisitivo. Y nosotros creemos que esa no es la solución”, expresó.

Alberto Fernández fue recibido en La Pampa por el gobernador Sergio Ziliotto

Alberto Fernández fue recibido en La Pampa por el gobernador Sergio Ziliotto

Presidencia

En La Pampa, adonde llegó en avión y fue recibido por el gobernador Sergio Ziliotto, Fernández anunció una serie de obras y firmó convenios que -según informaron desde Presidencia- implican una inversión de más de 21.000 millones de pesos.

Está pautado que el mandatario recorra las instalaciones de la fábrica de silobolsas de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) ubicada en la Zona Franca y que inaugure del Centro de Transferencia Sur. Este espacio para acopio transitorio de residuos sólidos permitirá descomprimir el flujo de desechos en más de 11.000 toneladas anuales y beneficiará más de 30.000 vecinos y vecinas, de acuerdo a datos oficiales.

Integran la comitiva el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior y de Obras Públicas, Eduardo “Wado” de Pedro y Gabriel Katopodis; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello. (DIB)

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp