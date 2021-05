Rial se vacuna en Miami: «decidí no dejar en manos de los políticos mi salud”

Por redes sociales y con muchas críticas Jorge Rial confirmó este viernes que se vacunará en Miami contra el COVID-19.

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia”, confirmó a través de Twitter, y explicó los motivos de su cambio de postura: “Sin embargo la actitud soberbia de (Carlos) Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”.

Lo que omitió el conductor en su descargo en Twitter fue la crítica que él mismo realizó (hace un mes) al productor y nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale que hizo lo mismo que ahora hará el.

Esta mañana Rial siguió con su descargo: “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad -agregó Rial, de 59 años-. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé cómo me pidieron. Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme”.

Además, insistió en que viajar a los Estados Unidos para recibir la dosis “no era lo que quería”, y que se había negado a hacerlo hasta ahora, incluso haciendo caso omiso a los pedidos de su familia.