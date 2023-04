Roldán a la Delegada de Recalde: «Deberá dar las respuestas ante el Fiscal y las administrativas ante el intendente Galli»

Luego de duro comunicado en su contra, el doctor Sergio Roldán decidió esclarecer algunas cuestiones que surgieron tras la noticia de que su estudio jurídico presentó una denuncia contra la Delegada Municipal de Recalde y una comerciante de aquella localidad.

Está ida y vuelta entre el abogado y la Delegada se inició luego de que el doctor Roldán – desde su estudio jurídico – tomara la defensa de Débora González, denunciada de facilitar a una hija a un hombre a cambio de mercadería.

“Dentro de mi estudio hay seis profesionales, entre los que se encuentra Nicolás Barbosa, no tenemos prohibición de ejercer el Derecho, ni yo ni Nicolás. Yo hago pura y exclusivamente Derecho Penal y el resto de los profesionales que componen mi estudio hacen el resto de las ramas”, comenzó explicando a En Línea Noticias el doctor Roldán quien se sintió afectado por los dichos de la Delegada Municipal de Recalde, Claudia Ricci.

Este contrapunto entre la Delegada Municipal y el abogado penalista se originó luego de que el doctor Sergio Roldán a través de su estudio jurídico presentara el viernes una denuncia penal contra Ricci y una comerciante de Recalde. La denuncia fue presentada por Débora, la mujer de aquella localidad que fue acusada –dice ella falsamente – de prostituir a una de sus hijas.

Yendo particularmente al descargo tras el comunicado de Ricci, Sergio Roldán habló del caso de Débora. “Yo me hice cargo de la parte penal y el doctor Nicolás Barbosa de la parte de Familia. Solucionado el tema y teniendo en cuenta que tenemos la falsa denuncia por delante, obviamente con el llamado de una comerciante local diciendo un montón de cosas que no pudieron ser probadas. Hay dos resoluciones, primero la del Servicio Local y luego la del Juzgado de Familia, pidiendo el archivo de la causa. Obviamente esto significa que se restituyen los hijos a Débora y a su pareja”, expresó Roldán.

El letrado – a raíz de lo que el sigue insistiendo fue una falsa denuncia – sostuvo, “Débora, a raíz del mal momento que pasó, decidió radicar la denuncia contra la Delegada Municipal y la comerciante para que no quedara esto así. La denuncia está radicada, no hay de mi parte ninguna campaña de desprestigio a la Sra. Delegada, a quien le debo el mayor de los respetos en su vida privada, no sé lo que hace. Yo hace muchísimo tiempo, hace diez años, que me vine de Recalde y si bien tengo amigos tengo amigos hace mucho tiempo que no voy. No tengo problemas con el Municipio ni con la señora Ricci”.

Sobre Claudia Ricci y la denuncia presentada en su contra el doctor Roldán agregó, “es una situación que deberá responder o no ante la Justicia, e indudablemente habrá una cuestión administrativa que deberá resolver el Intendente Ezequiel Galli con la Delegada Municipal”.

Sergio Roldán le dijo a En Línea Noticias que la denuncia de Débora contra la Delegada y la comerciante, “es un caso más que pasa por el Estudio Jurídico, dentro del Estudio le vamos a exigir a la Justicia que aplique la Ley y si alguien cometió un delito o no un delito no soy yo quien para juzgarlo”.

Sobre el comunicado de la Delegada de Recalde aseguró que está basado en “un chusmerío de barrio, un chusmerio de las redes sociales. Yo no acostumbro de llevar mi profesión de esta manera”.

Sobre la denuncia y particularmente la que va contra la Delegada, “no fue denunciada por una llamada, fue denunciada por otros delitos que prefiero se lo comunique la Justicia como corresponde, no soy yo como profesional quien lleva adelante la denuncia, la lleva gente de mi estudio. Es una realidad que se cuenta, no es una campaña de desprestigio”.

Y amplió sobre la Delegada Municipal, “desde su localidad, hubo una comerciante que tiene que ver con la órbita de trabajo de ella, que hace una denuncia falsa y obviamente fue noticia Recalde por un allanamiento por un supuesto abuso o entregar menores a una persona mayor, mucho daño le causó a ese señor, a Débora y a sus hijas. De ahí se desprende está denuncia”.

“Esto es una devolución a la denuncia falsa que se ingresa desde la propia localidad”, resumió Roldán quien además dijo, “yo no voy a entrar una polémica con la Sra. Delegada yo creo que ella que tiene bastante por hacer en el pueblo y no ponerse a discutir con un letrado que todo lo que ha hecho es responder una demanda de una ciudadana que vive en Recalde y es Débora González”.

“La Delegada deberá dar las respuestas ante el fiscal Calonje y administrativa ante el intendente Galli”, cerro.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp