Rumbo a las PASO: Hernan Parra va a desarrollar «un Plan Maestro» para solucionar el déficit habitacional

El precandidato a Intendente de Unión por la Patria habló con En Línea Noticias y desarrolló sus propuestas en el tema viviendas.

Hernán Parra, precandidato a intendente de Unión por la Patria, habló con En Línea Noticias. En una primera entrega de una extensa entrevista, el empresario desarrolló sus propuestas para atender el problema de la demanda habitacional.

Desarrollo alguna de las medidas a tomar en lo que definió como «un plan maestro».

Primero, Hernán Parra explicó cuál es la situación actual: “hemos detectado que tenemos un problema de falta de viviendas, de falta de terrenos. Las casas que se han hecho en estos ocho años, creemos que no son acordes con la ciudad. Hay un número de personas importantes que están por afuera del acceso a la vivienda y a los lotes”.

Tras esto enumeró las medidas a llevar adelante.

Dijo, “una de las medidas es dinamizar la planta urbana, hay una Ordenanza de ampliación de la planta urbana que está hace ocho años sancionada y que en la práctica no se ha crecido de la forma en la que se esperaba. Cuando se puede subdividir el suelo nuevo, el Municipio se hace de lotes propios por medio de la plusvalía, si eso se concretara en todos los lugares que dice la Ordenanza, permitiría incorporar cerca de 10 mil lotes en la planta urbana. Esto haría bajar el precio y por otro lado permitiría tener al municipio 1.500 de su propiedad. La gente también te dice ´yo no quiero nada regalado´. La gente te dice que quiere acceder pagando tanto un lote como una casa. Ahí tenemos una herramienta”.

Para esto, dice Parra, se debería crear un Registro de Demanda que por sorteo permita entregar lotes previo pago de un canon.

Como segunda medida conto que, “vamos a acompañar el sistema de autoconstrucción para que gente que no tenga recibo de sueldos, pueda tener en el Municipio un socio estratégico para poder hacer su casa”.

Luego habló de la importancia de gestionar planes en Nación y Provincia.

Relató, “la mayor fuente de financiamiento son los programas de Provincia y de Nación. En Olavarría no sean gestionado debidamente y eso no nos ha permitido acceder a barrios de mayor dimensión, de los que se han hecho. Los que se han hecho son escasos en el número y de una calidad que no es de la mejor”.

Dijo además que, “otro de los casos que se puede trabajar es con los gremios. En la actualidad el CECO está con un proyecto en el que está construyendo 100 viviendas con financiamiento de la provincia. Acá tenemos varios gremios que podrían acceder a eso. En Alvear se están construyendo 100 viviendas, en un barrio de penitenciarios. Acá tenemos un caudal grande de agentes penitenciarios y nunca se ha gestionado y que creo que es importante hacerlo”.

“Sabemos que la demanda es grande, pero sabemos que se ha hecho muy poco”.

Analizó el cambio de paradigma respecto al acceso a la tierra, “tenemos la suerte que la gente está dispuesta a pagar una cuota importante, porque está pagando alquileres muy grandes. Eso hace que la gente diga que no quiere malgastar su dinero en un alquiler, sino en su casa propia con un monto importante de cuota. Eso hay que administrarlo y gestionarlo” y agregó, “uno tiene que estar preparado con un Banco de Tierras, con un proyecto, para cuando haya un plan del gobierno decir que lo quiero aplicar. Eso lo he visto en localidades vecinas”.

Cerró diciendo, “el Estado Municipal puede construir viviendas, no se va a solucionar el problema porque es grande, la demanda habitacional es grande y los montos son grandes. Como medida complementaria está bien. No comparto el sistema como se han construido (TUVI) creo que se pueden hacer casa de mayor calidad. La potencia de la gestión en provincia y en nación tiene que ver con el volumen que vos quieras hacer. El CECO está haciendo 100, la gestión de Galli no pudo hacer 100 en ocho años. Los fondos que bajan son grandes, uno tiene que estar preparado: ese macizo de tierra, con servicios, con electricidad y con todo listo para que ese plan se pueda aplicar. Los lotes de la planta urbana son una medida complementaria local, eso fácilmente se puede hacer: cada vez que una persona subdivido un terreno nuevo que fue beneficiado con la Ordenanza de la ampliación de la planta urbana, tiene que dejar al Estado Municipal un porcentaje”.

