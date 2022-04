Saladillo: Duro planteo de un Juez y ex abogado de la familia Oyhanart frente a un femicidio «impune»

El ex juez de Familia de Olavarría fue el abogado de la familia de Marisol Oyhanart en Saladillo.

El ex juez de Familia de Olavarría, Daniel Morbiducci, hizo publico un texto referido al homicidio de Marisol Oyhanart. Morbiducci, antes de ingresar al cuerpo de Magistrados Suplentes de la provincia de Buenos Aires representó los intereses de la familia de Marisol, asesinada en la localidad de Saladillo.

El texto del actual juez de Paz de Las Flores se titula Las «no verdades» del caso Marisol.

El texto coincide con el octavo aniversario de un femicidio que aún permanece impune.

El texto

Hoy pertenezco al mismo poder (Judicial) al que le pido que este horrendo crimen no quede impune (a sólo dos años de su prescripción). Escribo esto impulsivamente? No, sinceramente no. He pensado si decir lo que voy a decir o callarlo. He puesto sobre “mi balanza” los pos y los contra. Naturalmente se inclinó por los contra, por qué?:

1.- Porque no es políticamente correcto que en el cargo que hoy detento opine.

2.- Porque no es corporativamente correcto que critique al propio poder al cual pertenezco.

3.- Porque en el cargo que ocupo es preferible mantener un “perfil bajo”, no involucrarse más que en su propio trabajo.

4.- Porque me puede acarrear consecuencias, quizás graves como ya las sufrí en el pasado y respecto a este mismo caso.

Por tanto lo más aconsejable sería callar pero si lo hago mi conciencia no estaría en paz, no sería leal conmigo mismo y con la profesión a la que me dediqué con pasión (seguramente con errores y desaciertos) pero con absoluta responsabilidad y dedicación durante ya 3/4 de mi vida.

Entonces, en este Estado de Derecho en que dichosamente vivimos con libertad, habiendo además trabajado en esa causa hasta que me retiré de la profesión, habiendo leído y releído cada una de sus más de 3000 fojas acumuladas hasta 2015, una y otra vez; analizando párrafos, declaraciones, pericias y etc etc, solamente afirmaré lo que NO ES VERDAD que surja de la misma al menos hasta esa fecha (circunstancias que por otra parte no creo que se hayan revertido).

Falacias que lamentablemente el sensacionalismo mediático, la falta de escrúpulos de algunos colegas, el morbo de otros, fueron calando como verdad revelada en muchos vecinos.

La única verdad es la que surge de los expedientes.

NO ES VERDAD QUE DE LA CANTIDAD DE PRUEBAS COLECTADAS HASTE ESE ENTONCES SE HUBIERE DEMOSTRADO CIRCUNSTANCIAS O HECHOS QUE AÚN SE REPRODUCEN como VERDADES EN LA COMUNIDAD:

NO ES VERDAD que el cuerpo de Marisol haya estado siempre donde fue hallado.

NO ES VERDAD que Marisol hubiere tenido muchas relaciones amorosas extramatrimoniales.

NO ES VERDAD que en la causa estuviere seriamente implicado en el homicidio un “estanciero”.

NO ES VERDAD que algún policía se “hubiere quebrado” (es cierto que hubieron declaraciones contradictorias).

NO ES VERDAD que se haya demostrado la cantidad de dinero que alguien (que tampoco pudo demostrarse) hubiere pagado para desviar la investigación (si es cierto que la investigación policial fue desviada).

NO ES VERDAD que el real interés de su viudo fuera que el homicidio se esclareciera (su interés era direccionarlo hacia una hipótesis que no logro demostrar jamás).

NO ES VERDAD que las personas del “entorno” de quien fuera su marido hayan declarado siempre la verdad de lo que sabían (hubo un contundente falso testimonio de la amante del mismo y además madre de su cuarto hijo, embarazada al momento del homicidio).

-No fue el único “falso testimonio”.

Quedan aún DOS AÑOS PARA RECLAMAR QUE LA INVESTIGACIÓN AVANCE! Hagámoslo, exijámoslo, comprometámoslo. Hay gente que sabe y no habló, hay gente que sabe mucho más de lo que declaró, hay gente que mintió en su declaración. Marisol bien pudo ser nuestra hermana, hija, esposa, madre, amiga no dejemos que su brutal homicidio pase a los anales de la historia criminal de nuestro pueblo con un “Crimen Perfecto” porque no lo fue.

Fue una investigación imperfecta y -a mi criterio- actualmente inercia, desinterés, desidia. Humildemente exhorto a los medios de prensa locales que no dejen en el “olvido” este crimen, que le exijan declaraciones a la Sra Agente Fiscal a cargo, Dra Ana Medina.

Hay uno (o más) homicidas entre nosotros. No nos preocupa? No nos estremece? No nos da impotencia? Que se mantenga vivo y permanente el pedido de JUSTICIA.

Que Marisol pueda lograr La Paz eterna .

Un muy fuerte abrazo a Martín Oyhanart, Soledad Oyhanart, Delmar Oyhanart, y Dabel Oyhanart este día tan especialmente triste para ellos!

