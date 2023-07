Salud mental: Se suicido el futbolista que atacó salvajemente a un arbitro

Tenía orden de detención.

Alexander Williams Tapón extiende su brazo hacia la espalda del árbitro.



Williams Alexander Tapon, el jugador de 24 años que atacó al árbitro en un torneo de fútbol amateur en un complejo deportivo de Sarandí, en Avellaneda, fue encontrado muerto de un balazo en la cabeza a un costado de las vías del ferrocarril Roca. Según los investigadores, se habría tratado de un suicidio.

En las últimas horas, tras una llamada al número de emergencias 911, personal de la Policía Bonaerense halló el cuerpo de Tapon. El cadáver fue hallado a un costado de las vías del ferrocarril Roca, a la altura de General Paz.

El joven estaba acusado de agredir a golpes y patadas al árbitro Paniagua el sábado cuando su equipo de fútbol “La Cortada” disputara un encuentro de un torneo de fútbol amateur contra el rival, “El Rejunte”. Según la denuncia policial del árbitro, luego de ser increpado por un compañero de equipo del agresor, Tapon lo increpó y le asestó dos golpes de puño en el rostro, lo que provocó que la víctima cayera al piso, donde fue pateado en la cabeza por el jugador.

Horas antes, Williams Tapon había realizado declaraciones en diversos canales de TV, donde contó por qué reaccionó de esa manera y se mostró arrepentido por su violento ataque, que se viralizó rápidamente en las redes sociales. “La verdad es que estuve mal, lo admito. Fueron esos cinco minutos en los que no me pude controlar y reaccioné así hacia el referí. La única explicación que puedo dar es que tenía enojo. El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos”, afirmó.

Y continuó: “Seguimos jugando. Nosotros hacíamos una mal y ya nos tiraban todo: amarilla; uno jetoneaba, amarilla; otro jetoneaba y ya le quería sacar la roja. Es ahí que yo ya venía enojado y le pego sin darme cuenta. Hoy estuvimos hablando con el referí, le pedí disculpas. Me nubló. No fue queriendo. Cuando me rescaté fue corte ‘qué hice’. Ya era todo distinto. Ya ahora es todo distinto”. (DIB)

