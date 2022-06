San Pedro y San Pablo protagonistas

(*) Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

El martes 29 de junio se celebra la Solemnidad de San Pedro y San Pablo. “La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo: juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo”, (Benedicto XVI ,2012). Es una de las mayores celebraciones religiosas para los cristianos católicos y ortodoxos.

Es el día del Papa que, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad así de los obispos como de la multitud de los fieles. Es Pastor de toda la Iglesia y tiene potestad plena, suprema y universal. Es el Vicario de Cristo. ¿Quiénes eran Pedro y Pablo? , dice el papa Francisco: “No eran admiradores, sino imitadores de Jesús. No eran espectadores, sino protagonistas del Evangelio. No creyeron de palabra, sino con obras. Pedro, no hablaba de misión, ha vivido la misión, era pescador de hombres, Pablo no escribió libros cultos, sino cartas vividas, mientras viajaba y testificaba. Ambos gastaron su vida por el Señor y por sus hermanos. Y nos provocan a hacer lo mismo”.

Leyendo las Sagradas Escrituras encontramos que ambos, no siempre fueron testigos ejemplares: “Pedro negó a Jesús y Pablo persiguió a los cristianos. Pero, aquí está el punto, también testimoniaron sus caídas. Desde la verdad sobre sí mismo se comienza a ser testigo y es ahí donde el Señor puede hacer grandes cosas a través de nosotros cuando nos tiene sin cuidado defender nuestra imagen, pero somos transparentes con Él y con los demás , hoy a través de Pedro y Pablo, nos estimula a quitarnos las máscaras, a renunciar a las medias tintas, a las excusas que nos vuelven tibios y mediocres”. (Papa Francisco).

San Pedro pasó sus últimos años en Roma guiando a la Iglesia durante la persecución, hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza abajo a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Ambos son testigos: “los testigos no se pierden en palabras, sino que dan frutos. No se quejan de los demás ni del mundo, empiezan por sí mismos. Nos recuerdan que Dios no ha de ser demostrado, sino mostrado; no anunciado con proclamas, sino testimoniado con el ejemplo; ellos dieron este paso y se convirtieron en testigos, ahora nos toca a nosotros mostrar a Jesús con nuestras vidas”. (Papa Francisco).

