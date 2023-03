Santilli en Olavarría: «La educación sufre un retroceso histórico en la provincia»

El candidato a gobernador de Juntos, Diego Santilli visitó este sábado Olavarría y recorrió el predio de la Sociedad Rural donde se lleva adelante el tradicional Festival de Doma y Folklore. En ese marco, acompañado por Ezequiel Galli, brindó una conferencia de prensa donde volvió a remarcar varios de los conceptos que se vienen repitiendo en el inicio de una nueva campaña electoral.

“Estoy contento. Llevo hechos más de 105 mil kilómetros, estoy contento por cómo nos recibe la gente, con expectativas, y con las ganas de un cambio profundo en nuestra provincia”, expresó el Diputado Nacional que se perfila como uno de los candidatos más importantes dentro de la coalición Juntos.

Sobre nuestra ciudad dijo, “Olavarría es un lugar caro los sentimientos, tenemos muchas ideas para llevar adelante como los 9 kilómetros de autovía que queremos para completar desde La A ‘malí[FL1] hasta la 226 para sacar nuestra producción. El 50% de la producción de cemento de la Argentina sale de acá y tenemos que poner en orden toda la logística”.

El candidato a gobernador expresó respecto a lo que se debe hacer en la provincia, “yo tengo bien decidido cuál es nuestro objetivo: primero poner en marcha una provincia productiva que tiene todo. La provincia es un tercio de la superficie sembrada, es el 36% de las exportaciones de nuestro país, es el 35.7 del PBI, es el 40 % de las cabezas de ganado. Esa es la provincia. Del otro lado es la educación, que es el pilar de cualquier sociedad, con un retroceso histórico en la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado la seguridad, la inseguridad no te permite ser libre. Vemos lo de Rosario y esto nos puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que avanzar contra los narcos y los delincuentes para poder vivir en paz”.

Para lograr esos objetivos, Santilli expresó: “hay que sacarle la pata de la cabeza a la producción, que tiene una asfixia tributaria monumental. Este gobierno levantó, entre aumento y creación, 26 impuestos. La asfixia es imposible. Por el otro lado hay que fortalecer las regiones productivas. Estamos acá en la región centro, es la región donde tenes un vasto sector productivo, que tiene que ver con el cemento, que tiene que ver con las vacas, que tiene que ver con la ganadería y la agricultura, que hay que sacarla hacia arriba”.

Para Santilli “lo que necesita la provincia es más coparticipación, la provincia genera el 35.7 y recibe el 22.7, hay 13 puntos que la provincia necesita para bajar carga fiscal, para empujar la producción y para empujar las PYMES”

En materia económica habló del déficit fiscal y explicó, “tenes un Estado enorme que no te ha resuelto los problemas educativos, los problemas de salud, la seguridad, la infraestructura y te cobra muchos impuestos. Vos tenes que tener un estado eficiente que se dedique a las cosas estructurales: el Estado tiene que ocuparse de la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad, el resto déjalo al sector privado que genere trabajo. Hay que tomar medidas de fondos: hay que terminar con la industria del juicio, modernizar laboralmente para que las PYMES puedan tomar más gente, son muchas cosas las que tenemos que hacer”.

También habló de inflación y aseguró, “con estos niveles de inflación es imposible salir adelante, no hay formar de prever, proyectar y preparar un presupuesto que sea real. El año pasado decían que la inflación iba a ser del 60 y terminó siendo del 98. Este año proyectan de 100. ¿De cuánto será la inflación? La gente no puede vivir de esta manera, no llega a fin de mes. Todo el tiempo corriendo de atrás. Este gobierno le hizo pagar el ajuste a la sociedad, los jubilados que no cobran nada, los asalariados que pierden todos los días contra la inflación”.

Por último, y en términos electorales habló de la situación interna de Juntos. “Nunca es fácil las cosas, en el 2021 me tocó competir con Facundo Manes. Fue una competencia sana que amplió la base de sustentación y nos permitió ganarle al kirchnerismo, porque la discusión no era la interna, la discusión era la externa. Yo pienso que habrá una competencia sana este año, donde no creo que haya siete candidatos, pero probablemente haya dos candidatos que competiremos y el que gane conduce”, indicó.

