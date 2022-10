Santilli llamó a Kicillof “hombre invisible” y dijo que “no gobierna la Provincia”

El diputado nacional dijo además que el año que viene le va a ganar la elección al actual mandatario provincial.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, cargó hoy duramente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien calificó de “hombre invisible”. Además, consideró que el mandatario “empeoró todos los problemas estructurales” de la Provincia.



En el marco de una recorrida por la ciudad de La Plata junto al intendente Julio Garro, donde conversó con vecinos y comerciantes, el dirigente bonaerense apuntó contra la actual gestión provincial.



“Kicillof está ausente y no gobierna la Provincia”, expresó rodeado de vecinos, al tiempo que afirmó: “Ha empeorado todos los problemas estructurales. Kicillof es el reflejo de Alberto Fernández: no hay gestión, no hay plan, no hay rumbo y no hubo en casi tres años ninguna transformación relevante y profunda. Los bonaerenses viven cada vez peor”.



En ese punto, señaló que desde Juntos por el Cambio “estamos trabajando y comprometidos en construir una alternativa superadora al kirchnerismo en la Provincia. Estoy convencido de que el año que viene le voy a ganar a Kicillof y vamos a ganar la Provincia”.



Por su parte, Garro enfatizó: “Queremos potenciar el trabajo de quienes apuestan por la Provincia, porque nuestra provincia está llena de talento humano y recursos para crecer, pero para que puedan hacerlo necesitan de un Estado que los acompañe, que los empuje para adelante, no que les ponga cada vez más trabas como ha pasado en los últimos años”.



“Esa va a ser nuestra prioridad en territorio bonaerense con Diego: apoyar al que emprende e invierte, bajar impuestos, estar al lado de las Pymes, el campo y la industria”, agregó el intendente de La Plata, y enfatizó: “Podemos vivir mucho mejor y lo vamos a hacer juntos”.



El itinerario por la capital de la provincia incluyó la supervisión de la transformación integral de las veredas que avanza sobre Avenida 7 y una merienda con vecinos en un local gastronómico de City Bell. (DIB) ACR

