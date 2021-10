Se lanzó formalmente VI Edición Copa Truck Vial de Maxi Voley

El evento que se llevará a cabo el próximo fin de semana, 2 y 3 de octubre, en instalaciones del Club Atlético Estudiantes está organizado por la subcomisión voleibol de dicha entidad y cuenta con el apoyo del Municipio de la ciudad de Olavarría.



Estuvieron presentes en el lanzamiento el presidente del CAE, Juan Emilio Incaurgarat, el coordinador de esta disciplina, Guillermo “Memo” Ducuing, el director de Deportes de la Municipalidad de Olavarría, Juan Agustín Galli y los jugadores de maxivoley de Estudiantes Alejandro Merlo y Celeste Esnal.



La Copa Truck Vial de Maxi Voley comenzó en 2013 con la presencia de pocos clubes y actualmente está catalogado como uno de los más lindos de la Provincia de Buenos Aires en su categoría. Este año, en los dos días de la competencia, el Club Estudiantes pondrá a disposición 7 canchas del Mini, Maxi y Macro gimnasios en las que se jugarán 84 partidos. Se desarrollará en 3 categorías femeninas (+21,+35 y +40) y en una masculina (+ 35) con la participación de más de 400 deportistas de equipos de Entre Ríos, La Pampa, Capital Federal, Junín, Bahía Blanca, Bolívar, La Plata, Mar Del Plata y toda la zona del centro de la provincia de Buenos Aires.



Este torneo “es importante para darle competencia a nuestro maxi, tanto en varones como en mujeres, que hace años juegan en el club”, explicó Ducuing al tiempo que destacó que “esta categoría corona el recorrido al cual apuntamos hace años, en el que un jugador o jugadora se inicie en mini voley en el club, pueda continuar en inferiores, llegue a primera y siga jugando en maxi voley”.



De esta manera, el club y la ciudad se están preparando para vivir una gran fiesta de este deporte. “Muchos de los jugadores y jugadoras tienen hijos también en mini voley y en inferiores y es gratificante ver como nos acompañan”, concluyó el coordinador bataraz de esta disciplina.



Para fin de mes, 30 y 31 de octubre se prevé la realización de la VII edición del Bataracito, torneo destinado a categorías Sub 13, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp