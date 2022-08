Se robaron la imagen de una Virgen y a las 72 horas la devolvieron

Ph: Padre Scoltore, Cura Párroco de Bolívar.

La Parroquia San Carlos fue víctima de un hurto sobre el fin de semana pasado. El viernes el padre Mauricio Scoltore y gente de la iglesia constataron la falta de la imagen de la Virgen del Pilar, recientemente donada a la Asociación Castellano Leonesa y que está en custodia en el templo.

El lunes la imagen apareció sobre una mesa lateral a los bancos, teóricamente devuelta por las mismas manos anónimas que se la llevaron.

“ME SORPRENDIÓ PORQUE NO HABÍA PASADO ANTES. HABRÁ QUE TENER ALGÚN CUIDADO MAYOR”

Se encienden algunas alarmas cuando uno ve que ya no hay respeto ni por imágenes del templo parroquial…



– Sí, me sorprendió porque no había pasado antes. Tenemos una alcancía precaria en el templo, nunca la habían tocado y este fin de semana forzaron la cerradura; aunque no creo que haya coincidido un tema con el otro; pero sí sorprende y habrá que tener algún cuidado mayor, no asustarse, no cerrar por cerrar tampoco, siempre he sido de tener la iglesia abierta de la mañana a la noche. Intenté cerrar alguna vez el domingo porque alguna cosita había pasado, más de higiene o de desorden, alguno que encontró el baño cerrado y usó una columna para refugiarse o atrás de la puerta de acceso al templo; pero no más que eso.

En un momento cerré un día pero un parroquiano me dijo que necesitaba venir a rezar el domingo a la tarde y encontró la iglesia cerrada, así que dejamos abierto. No tenemos cámaras, muchos templos ya tienen, quizás sea una de las cosas que hay que revisar y hacer; pero fue raro. Es cierto que esta imagen es pequeña, tiene unos 30 centímetros de alto, es muy pesada, 4 ó 5 kilos, parece bronce y no es bronce. Está a mano, a la vista, es pesada y de bronce, entra disimulada en cualquier bolsita, entonces era una tentación. Tengo que ir acordando con la gente de la Asociación Castellano Leonesa, que son los que recibieron la donación del Cabildo de Zaragoza, la tenemos de custodia hasta tanto se construya la capilla en su honor. Ahora la gente de Castilla y León me sugirió que la tenga guardada en casa, así que la expondremos sólo en algunas ocasiones.

Es cierto que con toda esta difusión que pudimos hacer por los medios de comunicación, que todos respondieron enseguida, y las redes sociales, todo el mundo supo que la imagen no tiene el valor que algunos creían que tenía. Si dependiera sólo de mí, la dejaría donde estaba; pero como soy responsable ante la comunidad española y la Asociación Castellano Leonesa, la vamos a tener guardada. Fue algo que sorprende y que yo no había visto en estos casi seis años que llevo en Bolívar, estando el templo abierto todo el día, todos los días. Es para abrir los ojos, estar atentos. En otra parroquias en las que he estado, lo que podemos llamar “robable”; no estaba a mano, como la consola de sonido, los micrófonos, cosas de valor fácil de llevar. Acá hay algunas cositas expuestas pero nunca pasó nada; pero los tiempos están cambiando y tendremos que estar más atentos.

Desconozco el caso de esta situación puntual de la imagen de la Virgen del Pilar, no me animé a decir que fue robada ni nada, la llevaron, no me animo a juzgar cuál fue el motivo.

¿Cuánto tiempo faltó?

– El viernes alrededor de media mañana nos dimos cuenta que no estaba, tipo 11 de la mañana hubo alguna situación que pudo llamarse sospechosa, que era una de las puntas que teníamos. Y a las 72 horas estaba otra vez la virgencita en el templo.

¿La dejaron en el mismo lugar que estaba?

– No, en una mesita lateral; pero estaba dentro del templo. Supongo que quien la trajo no quiso exponerse, lo hizo secretamente, no sé si fue el mismo que la llevó o no. Por ahí fue una travesura de un chico, lo descubrieron en la casa y la devolvieron camufladamente, o alguien que vio que podía venderse y tenía sentido, o alguien que quería tener una virgencita en su casa. Si se llevan otra imagen, como la Virgen de la Dulce Espera, que es otra pequeña, la hubiésemos repuesta y ya está. Esto tiene dos cosas, primero que no es mía, porque quien la gestionó y la trajo fue la Asociación Castellano Leonesa, y tiene como elemento significativo que es una de las dos únicas que están en el país.

Y debe ser de las últimas imágenes que se incorporaron a la Parroquia…

– Creo que sí, menos de un año, en octubre de 2021. La habíamos pedido antes, había que irla a buscar a Zaragoza, yo me hubiera animado; pero nos agarró la pandemia, ahí fue más difícil. Walter D´Aloia viaja con frecuencia a España, estaba allá, se ofreció para traerla y la fue a buscar. Estuvo con las hermanitas, porque hay una comunidad de las Siervas de Jesús Sacramentado en Zaragoza, lo recibieron, comió con ellas el día que fue, y le entregaron la imagen.

