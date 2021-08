Seambelar: “Dudar de la eficacia de la vacuna contra el Covid, es como dudar de la Ley de Gravedad”

Este martes el médico pediatra Gastón Seambelar habló con el programa «Desayuno con Noticias» que conduce Claudia Bilbao. Destacó el inicio de la vacunación en adolescentes, instó a la comunidad a vacunarse y con firmeza aseguró “dudar de la eficacia de la vacuna contra el Covid, es como dudar de la Ley de Gravedad”.

¿Qué significa que los menores entre 12 y 17 años puedan estar vacunados contra el COVID?

Para aquellos chicos estar vacunados significa un cambio en su calidad de vida, por tener comorbilidades sus padres los tuvieron marginados de un montón de actividades que hacían anteriormente,todo por el miedo permanente a contagiarse, y también el grupo familiar limitó su accionar para proteger la salud de ellos.

La vacunación en los adolescentes es un cambio en la calidad de vida, creo que la vacunación tiene que avanzar rápidamente para todos los jóvenes, tengan o no comorbilidades, expresó el doctor Seambelar.

Los adolescentes ya volvieron a sus rutinas habituales y pensar que lo van a dejar de hacer, es una idea de escritorio que nunca se va a cumplir en la calle. Lo lógico sería vacunar rápidamente a este grupo etario porque no va a volver a encerrarse por múltiples motivos, pero además va a ser el principal factor de circulación de la variante Delta si es que no se vacunan rápidamente. Hay que utilizar todos los medios, espacios y personas capacitadas para que pronto estén todos vacunados y la circulación del Covid no sea tan importante.

La variante Delta está preocupando en EEUU por los más jóvenes. ¿De qué forma puede afectarlos?

Si, los afecta, uno tiene que pensar que la mutación del virus lo transforma en un virus distinto, esta variante Delta es absolutamente distinta, si bien hay que seguir poniendo énfasis en las personas mayores, que son las de mayor riesgo, hoy los adolescentes y los niños están comprometidos con esta variante porque genera mayores síntomas y circula mucho más fácil. Es comparable con la varicela, es mucho más contagiosa que el primer Covid que tuvimos, con lo cual hay que avanzar rápidamente con la vacunación de los adolescentes con o sin factores de riesgo.

¿Que ha generado en la sociedad la combinación de vacunas?

La vacunación que tenemos hoy en Argentina protege muy bien de la variante Delta, por eso es importante llevar un mensaje claro. La vacuna es la forma de salir de esta pandemia y convertir a todo tipo de variante de Covid en una enfermedad banal. Esto va a cambiar nuestra forma de vivir porque nadie se retrae en sus actividades por enfermedades banales, nunca lo hemos hecho, sí por enfermedades que colapsan el sistema sanitario. Y la forma de evitar tener la enfermedad y correr riesgo de morir es estar vacunados, es por eso que hay que aunar esfuerzos, tener un discurso unívoco, ser claros y contundentes porque circulan informaciones sin asidero científico que generan incertidumbre y dudar de la eficacia de la vacunación contra el Covid y contra la variante Delta es como dudar de la Ley de Gravedad. Hay cosas que son contundentes, hay que dejarse llevar por el conocimiento científico y vacunarse así, de una vez por todas volver a la normalidad, enfatizó el pediatra Gastón Seambelar.

¿Qué síntomas cambiaron en los adolescentes y chicos contagiados por Covid?

Hoy los pacientes presentan neumonía bilateral, decaimiento, falta de hambre y fiebre más prolongada, síntomas que no habíamos visto con las variantes anteriores. Hay ciertos cambios en las manifestaciones de la enfermedad, se presenta un poco más intensa aunque no hay chicos que hayan requerido terapia intensiva en el Hospital de Pediatría de Olavarría.

¿Es la neumonía una enfermedad silenciosa?

En el Hospital de Pediatría tenemos todo preparado para la atención de casos de Covid y la manera de atender ha sido presencial, escuchamos y vemos cómo es la mecánica respiratoria del paciente y ante la duda pedimos que concurran todas las veces necesarias a la guardia del Hospital. Tenemos todos los instrumentos para tomar la decisión de ver si el paciente requiere internación o puede irse a su casa.

¿Cual es el paciente de menor edad que han detectado con Covid?

Tuvimos casos de un bebes de 15 días recién nacidos contagiados por madres que han sido positivas para Covid y hasta los 14 años. Hoy nos llama la atención la expresión de la sintomatología que estamos observando.

¿Hubo momentos en que se detectaron picos más altos en adolescente y los más chicos?

Está acompañando siempre al aumento de casos en adultos, por eso nosotros insistimos en la presencialidad ya que no fue un factor que desencadene mayor cantidad de contactos en adolescentes. Hubo más niños contagiados cuando hubo mayores adultos con la enfermedad, con esto queda demostrado que los chicos fueron contagiados por sus padres en la gran mayoría.

¿Qué genera en los chicos la presencialidad escolar?

En principio genera emoción porque vuelven a estar con sus compañeros, vuelven a sus actividades normales, a sentir que están vivos, porque al adolescente que vos le quitas la posibilidad de compartir con su grupo le estás amputando y modificando su forma de vivir. Nunca me había pasado escuchar que los chicos están contentos por volver a clases, hablo de nivel primario y de jardín de infantes. La palabra que puede representar al sentimiento de la mayoría es ‘emoción’ y ojalá todos estén pronto vacunados para que vuela la totalidad al salón.

El tema educativo ha sido un tema de alto impacto porque hubo una población, que son los estudiantes que cursaron cuarto y quinto año en pandemia, que fue una etapa vital y se la perdieron, no la pudieron vivir y ya no vuelve más, esos chicos son los que emocionalmente lo sufrieron mucho más.

En cuanto al contenido y saberes, van a empezar una nueva etapa de estudio terciario, universitario y/o proyectos laborales, pero lo harán con un déficit muy grande porque la semipresencialidad no garantizo los saberes, fue un poco más que la virtualidad pero muy alejado de la presencialidad completa. Y esto pasa en los chiquitos de clase media pero en los de sectores vulnerables fue trágico, yo creo que por esta pandemia de Covid no hemos hablado de temas como: consumo indebido, drogadicción, violencia y educación sexual, entre otros, absolutamente necesarios a tratar de verdad y a conciencia, afirmó Gastón Seambelar.

¿Qué ha pasado durante la pandemia en la vida de las chicas y chicos víctimas de violencia? ¿Ha aumentado el número de casos?

Enormemente. La cantidad de pacientes que hemos visto con trastornos de orden psicológico ha sido enorme, tenemos más que pacientes con necesidad de internación por Covid. Los profesores y los maestros son como los pastores para sus ovejas, los conocen en un sentido integral más allá del contenido académico, cumplen un rol esencial en la escuela y sobre todo en los sectores más vulnerables, por eso la necesidad de vacunarlos para volver a la presencialidad.

No hay que dudar de la eficacia de la vacuna, hay que volver rápidamente a la escuela por la contención de los chicos.

Deportes, actividades culturales y la escuela son los tres grandes factores de contención que tienen los adolescentes y pensar que porque no están en el club están en su casa o porque no están en la escuela están en su casa, es no estar en contacto con la realidad y la realidad lo que nos marca hoy es una mayor cantidad de casos de chicos con problemas psicológicos y sociales, todo esto hace a la salud de manera integralidad, no sólo es ausencia de Covid.

La vacuna es la salida a esta situación que lleva más de un año y medio donde nos hemos quedado paralizado.