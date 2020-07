A pesar de los aeropuertos cerrados, la FIO refuerza su tarea internacional

La virtualidad permitió reconfigurar proyectos y avanzar en un acuerdo trilateral con México y Colombia.

El 2020 será recordado en el futuro como el año en que se paralizó el mundo. Incalculables proyectos personales, institucionales, económicos, sociales, quedaron en pausa o directamente se extinguieron. Esto empujó a desplegar estrategias de toda clase para sostener algunos cimientos, y en algunos casos, a buscar otras maneras de reconfigurar el contexto. Dentro de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, Relaciones Internacionales es un área que se encarga de gestionar, potenciar y administrar las acciones de internacionalización universitaria con diferentes países, y que se vio afectada con los cierres de fronteras y aislamientos estrictos, fundamentalmente en lo concerniente a las movilidades.

¿Cómo sostener la experiencia internacional en tiempos de pandemia? ¿Cómo se reconfiguran las relaciones con las demás universidades que atraviesan una situación similar? La responsable del área de la FIO, la licenciada Julia Igoa habló de los avances de estos meses y sobre el panorama próximo. “La movilidad internacional, al igual que la mayoría de las actividades académicas, ha tenido que cambiar su modalidad migrando de lo presencial a lo virtual”, sostuvo. También habló del estado de las convocatorias de experiencias internacionales que se desarrollaron a principio del año académico, cuando aún se desconocía el alcance que iba a tomar lo que en aquél momento era solo una epidemia.

Acuerdo trilateral

En este sentido, Igoa destacó el surgimiento de un Programa de Cooperación Trilateral entre Argentina, México y Colombia. “La pandemia ha generado el fortalecimiento de la comunicación con nuestros pares gestores internacionales, puesto que la necesidad de repensar y re-planificar la modalidad de las acciones previstas de forma presencial, nos llevó a reforzar el trabajo cooperativo de la comunicación, volviéndola más fluida y resolutiva, planteando incluso, nuevos temas y áreas de interés en la cooperación inter-institucional”, destacó la trabajadora nodente, con más de una década de recorrido en este ámbito dentro de la UNICEN.

Junto a la Fundación Universitaria Agraria de Colombia y el Instituto Tecnológico Lázaro Cárdenas (perteneciente al Tecnológico Nacional de México), la Facultad de Ingeniería avanza en el fortalecimiento de las políticas de internacionalización de la educación superior con objetivos definidos hacia la cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación, en Desarrollo Académico, y en Gestión y Administración Universitaria. Con una mirada integral, el acuerdo tiene como destinatarios a todos los claustros de Ingeniería. La idea es comenzar su fase piloto en breve, con la apertura de la convocatoria de movilidad virtual estudiantil; una iniciativa para desarrollar un webinario conjunto en materia de medioambiente, innovación y emprendedorismo (destinada a graduados, docentes investigadores y gestores); y un intercambio de buenas prácticas de gestión, administración y desarrollo institucional (para autoridades y nodocentes).

Pares Internacionales

Dentro del área hay un programa específico que integran estudiantes, docentes, nodocentes y graduados, destinado a acompañar las propuestas del área y que ha mantenido el contacto para planificar la agenda 2020, “teniendo como uno de los ejes centrales entre los temas abordados, claramente, el cambio en la modalidad de las tareas que ahora necesariamente deben revestir carácter virtual en su totalidad”, especificó la licenciada en Relaciones Internacionales.

En este aspecto, se definió la realización en la tercera semana de agosto, de la tradicional Jornada de Movilidad Estudiantil Internacional en formato virtual, con algunas ideas sobre su esquema, expositores y muestras culturales. Estas jornadas, donde estudiantes de la FIO exponen su experiencia en otros países, y estudiantes extranjeros cuentan sobre su estadía en Argentina, ya son un clásico.



Igoa piensa en positivo. Con la virtualidad de la Jornada, se podrá aprovechar el acceso masivo “para invitar como participantes a estudiantes y comunidades educativas de otras universidades extranjeras con las cuales la FIO tiene vínculo y podrán participar de forma remota”, subrayó.

Además, se pensaron las definiciones de tutores para las postulaciones de estudiantes extranjeros que realizarán movilidad en el segundo cuatrimestre bajo los Programas PILA y el Programa de Cooperación Trilateral con Colombia y México mencionado anteriormente, y en el año que viene.



Programas internacionales en pausa



Incertidumbre. Esa es la palabra que sobrevuela al momento de hablar de los programas internacionales con los que el sistema universitario argentino tradicionalmente se vincula y actualmente se han visto pospuestas “en tanto dependen de las decisiones que los gobiernos de los distintos estados van tomando en relación al cofinamiento social, los cierres o aperturas de fronteras y la prohibición de vuelos internacionales”, explicó Julia Igoa.

Este panorama en principio, pospuso las movilidades de los estudiantes que ya se encontraban seleccionados en el Programa IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) para realizar sus prácticas profesionales en el extranjero durante el primer semestre del año. En el caso de la Facultad de Ingeniería, afectó a tres estudiantes de Ingeniería Química y Electromecánica, que contaban como destinos España, México y Ecuador y ahora están a la espera de la reprogramación de las fechas para realizar sus movilidades.



En función de la preocupación que le genera a los estudiantes seleccionados el actual estado de incertidumbre, desde el Área se propuso al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, “con quien coordinamos el funcionamiento del Programa, la posibilidad en caso de que resulte de interés para nuestros estudiantes, de realizar telemáticamente las prácticas profesionales, pensando esta modalidad como última opción si resultara complicado para los alumnos efectuar las movilidades en el momento que se reactiven, siendo que desconocemos los tiempos y fechas posibles”, aclaró.



Por otro lado, algunos estudiantes extranjeros que llegarían a la FIO por el mismo programa, han tomado la decisión personal de no realizar directamente la movilidad por el escenario de incertidumbre, con excepción de Brando Morales, un estudiante de Ingeniería Química, del Instituto Tecnológico de Durango (México) quien reprogramó su estancia para principios del 2021, claramente sujeto a la evolución de la situación epidemiológica.

Lo que resta para el año

Además de la Jornada de Movilidad Estudiantil, las posibilidades de nuevas experiencias para el resto del 2020, requieren también de otras voluntades. Por ejemplo en el caso de los docentes, si la FIO retoma la presencialidad de las cursadas, será necesario al mismo tiempo, sostener el dictado virtual para los estudiantes extranjeros que hayan aplicado en las convocatorias de movilidad internacional online.

De hecho, diez asignaturas de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ciencias Básicas y Formación Docente, cuyos docentes a cargo participaron de la reciente Convocatoria PILA Virtual, se postularon para ser cursadas virtualmente por estudiantes extranjeros.

En este mismo sentido, estudiantes contarán con la posibilidad de cursadas online en universidades del extranjero que participan de este mismo programa, pudiendo aplicar a la convocatoria estudiantil que estará abierta hasta el 20 de julio. “Con esta misma dinámica funcional, podrán participar nuestros estudiantes y docentes en la convocatoria de movilidad que estaremos difundiendo en breve, en el marco del Programa de Cooperación Trilateral que desde la FIO estamos elaborando con México y Colombia”.

Fronteras bien exploradas, en tiempos de pandemia.

