Consejo Escolar: Citación por expedientes
EL CONSEJO ESCOLAR DE OLAVARRIA CITA A LOS SIGUIENTES AGENTES DEL AREA DE
AUXILIARES A NOTIFICARSE POR EXPEDIENTES:
FERNANDEZ MARIA LUISA.
ANDICOCHEA ALFONSINA.
MEDICE JAVIER.
FRASCAROLI LORENA.
CONIGLIO VIVIANA.
AVENDAÑO MARIA
VILLALBA ROSA
BALEMAN NORMA
ARAÑA MARIA LAURA
ABALO PATRICIA
AVENDAÑO MARIA
CUETO ROBERTO
GONZALEZ DIEGO
ACOSTA ROMINA
ABALO ALICIA
LOIDI NORA
LABORDA LILIA
ALBARRACIN CAROLINA
URIBE ANA
DUCA MARIA DE LOS ANGELES
GRIGERA GABRIELA
SCHWINDT LILIANA
IRIGOYEN YANINA
PIERVITTORI GREGORIO
SUAREZ NILDA
RODRIGUEZ ANDREA PAOLA
STROSIO MARIA DEL CARMEN
TEVES LORENZATO MARIA EUGENIA
SANCHEZ SILVIA
CALVO GRACIELA
ALVAREZ ADRIANA
VALES ELSA
DE OLASO OSCAR
OSTERTAG SILVINA