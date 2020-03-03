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Consejo Escolar: Citación por expedientes

Por En Linea Noticias

EL CONSEJO ESCOLAR DE OLAVARRIA CITA A LOS SIGUIENTES AGENTES DEL AREA DE
AUXILIARES A NOTIFICARSE POR EXPEDIENTES:
 FERNANDEZ MARIA LUISA.
 ANDICOCHEA ALFONSINA.
 MEDICE JAVIER.
 FRASCAROLI LORENA.
 CONIGLIO VIVIANA.
 AVENDAÑO MARIA
 VILLALBA ROSA
 BALEMAN NORMA
 ARAÑA MARIA LAURA
 ABALO PATRICIA
 AVENDAÑO MARIA
 CUETO ROBERTO
 GONZALEZ DIEGO
 ACOSTA ROMINA
 ABALO ALICIA
 LOIDI NORA
 LABORDA LILIA
 ALBARRACIN CAROLINA
 URIBE ANA
 DUCA MARIA DE LOS ANGELES
 GRIGERA GABRIELA
 SCHWINDT LILIANA
 IRIGOYEN YANINA
 PIERVITTORI GREGORIO
 SUAREZ NILDA
 RODRIGUEZ ANDREA PAOLA
 STROSIO MARIA DEL CARMEN
 TEVES LORENZATO MARIA EUGENIA
 SANCHEZ SILVIA
 CALVO GRACIELA
 ALVAREZ ADRIANA
 VALES ELSA
 DE OLASO OSCAR
 OSTERTAG SILVINA

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