IRT “Ciudad de Olavarría”: una demostración de ajedrez de primer nivel

Fue un éxito el torneo IRT “Ciudad de Olavarría”, organizado por la Federación de Ajedrez de Olavarría y la Escuela Municipal de Ajedrez.

Un importante número de trebejistas de todo el país e incluso del exterior participaron de esta competencia que sirve como instancia clasificatoria a la Final de los Campeonatos Argentinos Amateur Sub 1400, Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300 y entregó importantes premios.

Con la dirección del MF Sergio Arambel y el AI ON Nicolás García como árbitro principal, el torneo tuvo lugar en el Museo de las Ciencias desde el sábado 22 hasta el lunes 25 de febrero.

A continuación, se detallan los resultados del Torneo:

1) Nelson Lujan de Saladillo

2) MF Diego Mussanti de 9 de Julio

3) MF Jaime Romero Barreto, Mérida, Venezuela

4) Luca Silva, de Tres de Febrero

– Mejor Local: Horario Pereyra.

– Mejor Senior: Emilio Ramírez, Bahía Blanca.

– Mejor Sub 18, Mathías Rodríguez, de Córdoba

– Mejor Sub 14 Valentún Unhold, de Bella Vista

– Mejor Dama, Sofía Bontempi, de Junín.

Durante estos tres días, Olavarría vivió una auténtica exhibición del ajedrez.

