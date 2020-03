“La generación de alimentos sanos es nuestra responsabilidad”

Julio Valetutto, Secretario de Desarrollo Económico de la municipalidad, brindó una entrevista al portal especializado Zona Campo. Habló de su enfoque de desarrollo agropecuario sostenible, y las implicancias de la adhesión a la RENAMA

El pasado viernes 21 de febrero, en el marco de la charla “Agroecología, una alternativa de producción amigable con el ambiente y la vida”, en que el Ing. Agr. Agrónomo Eduardo Cerdá disertó en nuestra ciudad, el Municipio de Olavarría se sumó a la RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología).

La charla fue organizada en conjunto por esta institución, de la cual Cerdá –recientemente nombrado director de Agroecología en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación- es presidente, y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad al frente de Julio Valetutto, y contó con gran cantidad de público de diferentes vertientes ideológicas y políticas, pero todos interesados en la temática.

Julio Valetutto luego brindó una entrevista al portal especializado ZonaCampo. Habló sobre su perspectiva de lo que debería ser el camino del desarrollo agropecuario sostenible, y el lugar que tiene en ello la agroecología. En relación a la integración con la RENAMA, nos contó acerca de las implicancias de esta sinergia, y las líneas de trabajo que tiene en marcha el municipio de cara a esta tendencia que nuclea cada vez a más productores y técnicos.

ZonaCampo: ¿Cómo se dio el proceso que termina en la adhesión del municipio a la RENAMA?

Valetutto: Surge a través de haber conocido un grupo de productores locales interesados en la temática, ya hace unos cuantos meses, luego de lo cual nos pusimos en contacto con el Ing. Eduardo Cerdá, y viajamos varias veces a Guaminí, a unos encuentros donde vimos cómo trabajaban y lo que hacían. La agroecología es una cuestión que nos interesa, y también abrir la discusión o poder pensar la producción, la vida y el desarrollo desde muchas aristas, algunas de las cuales la agroecología ofrece, así que organizamos la disertación de Eduardo, aprovechando que tenemos un buen Centro de Convenciones, y geográficamente estamos ubicados en un punto que le vino bien a productores de Azul, Tandil, muchas localidades cercanas.

ZonaCampo: ¿Esta adhesión implica algún tipo de compromiso extra para el municipio?

Valetutto: A nosotros nos sirve de disparador para plantear ciertos temas, que a veces generan contrapuntos o incomodidades, pero son importantes para pensar el desarrollo de la ciudad y el partido, fundamentalmente pensar cómo queremos vivir. A veces los temas se cierran en cómo producimos y cuánto, y hay muchas cosas nodales que quedan afuera. Por otra parte, la adhesión a la RENAMA es importante y a la vez simbólica, no implica tomar medidas que no estuvieran previamente en carpeta del municipio, o acciones que ya no se estuvieran tomando. El principal beneficio es sinergizar con una red que previamente tuvo la virtud de empezar a trabajar, entonces ya tienen un camino recorrido, al adherirnos aprovechamos las buenas experiencias que tienen otros, y aportás las tuyas. Es un trabajo en equipo.

ZonaCampo: ¿Formalmente hablando, porqué la adhesión nace de la Secretaría de Desarrollo, y no de la Dirección Agropecuaria, de corte más específico dentro del área?

Valetutto: Desde la Secretaría tenemos una modalidad de trabajo abierta, consideramos que el mundo cambia rápido y el sector público tiene que actualizarse para poder tomar decisiones que realmente representen una solución a las cosas que se van planteando, escuchando a todos los actores por igual. Tenemos áreas temáticas puntuales, más rígidas por decirlo de alguna manera, que se ocupan de todo lo que implica desarrollo económico, agregado de valor, producción, empleo, minería, actividad agropecuaria, empresas. La dirección de Agro, donde está Juan Manuel (Dolagaray) es más tradicional, y representativa de la mayoría de los productores que tenemos en el partido. El tema de la agroecología es algo compartido, transversal a lo que es el desarrollo sustentable del partido, y lo manejamos en conjunto. Por eso no surgió desde Agro solamente, sino con la participación de Emilia Díaz que estuvo hasta hace muy poco a cargo de la Dirección de Desarrollo Sustentable, y Horacio Balbiani y Guillermo Lascano, que estaban también en el equipo. Entre todos habíamos hecho una mesa de trabajo, y por eso surgió desde la Secretaría.

ZonaCampo: ¿Qué aporta la agroecología al desarrollo sustentable, entendido globalmente?

Valetutto: La producción agropecuaria está pensada mayoritariamente en términos de rendimiento, rentabilidad, pero no se abre demasiado la discusión a cómo estamos afectando el suelo, el ambiente, aire, agua, qué clase de alimentos estamos produciendo. Todos lo vemos, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al médico o hablamos con algún amigo. Entonces, la agroecología nos invita a repensar qué producimos, hacia dónde vamos, y cómo afectamos a la vida en general.

ZonaCampo: ¿Qué acciones concretas implica el fomento de la agroecología en el municipio?

Valetutto: La adhesión a la RENAMA es más que nada el compromiso de trabajar en conjunto con otros municipios, y en lo interno, a poner a disposición personas y otros recursos para trabajar en la temática, sobre todo, ayudar a los productores locales que quieran empezar o desarrollar un modelo de producción agroecológico. Obviamente, no esperamos, ni pretendemos, que todos los productores se sumen, nosotros respetamos las diferentes orientaciones productivas, pero sí queremos apoyar a los que deciden adoptar la agroecología, y profundizar en ella. No buscamos imponer un modelo por sobre otro, de hecho es todo lo contrario, nos interesa poder discutir y pensar cómo estamos produciendo, trabajar en red para adoptar los sistemas que sean más convenientes para el partido y las personas que viven en el.

ZonaCampo: La agroecología, cómo movimiento, lleva mucho tiempo y de alguna manera se ha ido radicalizando, se usan palabras como “agrotóxicos” o “venenos” en vez de “agroquímicos”, y ha generado la reacción opuesta por parte del grupo mayoritario de productores que usan insumos de síntesis química. ¿Considerás que el diálogo y el encuentro de ambas corrientes representa un desafío?

Valetuttto: Han ido apareciendo extremos, de un lado tenés a quienes usan únicamente ese tipo de términos, y que pondera todo como si lo demás fuera prácticamente un asesinato; y por el otro, la intolerancia a la temática, y hasta el pánico de sentarse a hablar del tema. En esos dos extremos, se atenta contra la vida. De cualquiera de las dos formas, no estamos pudiendo pensar ni construir nada. La única manera en que vamos a poder producir alimentos en forma sostenible, sin agredirnos a nosotros mismos, y que el planeta alcance y sea suficiente para todos, es pensando y trabajando en conjunto para construir soluciones. En nuestro caso concreto, debería quedar bien claro que la discusión no pasa por qué tipo de modelo de producción apoya el municipio, sino ver cómo desarrollamos en conjunto las prácticas más adecuadas, que no es ni un lado ni el otro.

ZonaCampo: Julio, como siempre, gracias por tu tiempo. Una última pregunta, quizás difícil de responder…Ese equilibrio necesario ¿es posible?

Valetutto: Nos falta mucho trabajo aún para generar una metodología que sea más acorde y equilibrada, pero en ninguno de los extremos está la solución. Estamos en camino de desarrollar algo superador, para lo cual previamente debemos discutirlo. La tecnología y la ecología van en el mismo camino, y la generación de alimentos sanos, en cantidad y calidad suficiente es nuestra responsabilidad. Si no podemos hablar de ese tema, no podemos hablar de nuestra propia vida. Creo que desde el estado, y como ciudadanos, tenemos que tener una actitud distinta, con la responsabilidad de abrir los temas, sin vergüenzas ni prejuicios, debatirlos, buscar los máximos referentes, indagar a fondo las tecnologías y desarrollar las soluciones que nos lleven a una manera óptima de desarrollarse y de vivir, a escala del partido, del país y del mundo.

