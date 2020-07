“Mi hijo no fue atendido como correspondía”

Lo dijo la madre del olavarriense que murió días atrás producto de fiebre hemorrágica.

Olga Tobio de Ochoa es la madre del olavarriense que murió a causa de fiebre hemorrágica. En recientes declaraciones a FM 10 de Bolívar, expresó: “mi hijo no fue atendido como correspondía, cuando lo llevaron al hospital ya el cuadro era irreversible”.

Gonzalo Ochoa tenía 27 años y trabajaba en actividades agropecuarias. Al momento de contraer la enfermedad trabaja en un campo del Partido de Azul, lidero al Parque Eólico Los Terros.

La madre del joven contó: “su patrón le pidió que lo acompañara a un campo del partido de Azul, para revisar una sembradora que se encontraba guardada en galpones”.

En declaraciones realizadas al periodista Daniel Ledesma agregó: “Según nos contó él había un fuerte olor a orina de roedores en el lugar, y debió cambiarse la ropa a poco trecho del salir del campo. Volvió a sus labores rurales y cuando regresó a Olavarría el domingo 14 de junio le comentó a su padre que sentía dolores en el cuerpo. Lunes y martes tuvo unas líneas de fiebre pero siguió trabajando porque no lo afectaba y no superaba los 38°”

“Mi marido me llama porque no lo veía bien y entonces decidí comunicarme con el hospital. Le indiqué a la doctora que me atendió lo que nos estaba pasando y ella llamó a mi hijo para saber qué síntomas tenía y él le dijo que sentía dolores en el cuerpo, cansancio y algo de fiebre”, manifestó Olga.

“Mi marido y mi hijo se quedaron en el campo por prevención, hasta el martes que se aisló en la casa de atrás, por si se trataba del virus de la pandemia. Ya en Olavarría lo llamaban pero nunca fue un médico a atenderlo. Hasta que mi marido fue a verlo y le hablaba y él tenía como la mirada perdida”, agregó.

La madre contó además que debieron hacer varios intentos telefónicos para que decidieran ir a buscar a Gonzalo a su casa. “No querían venir a buscarlo, hasta que mi hija les dijo que iba a llamar a la policía y así se decidieron”.

“Una vez que le realizan todos los análisis nos confirman que dan negativo de COVID19, Dengue y otras patologías. Pero a su vez nos informan que está afectado por un cuadro infeccioso generalizado y que su estado es muy grave”, dice la mujer que aún llora la muerte injusta de su hijo.

“Lo medicaron por las dudas ante una posible leptospirosis y hantavirus, pero no tenían diagnóstico”

“Nos llamaron a las 3 de la mañana para que fuéramos porque había fallecido. Sus hermanos lo fueron a ver pero yo no pude, no me animé a ir”, dijo la mujer sobre el día del fallecimiento.

La familia del joven conoció las causas del deceso diez días después de sucedido.

“No tuvieron en cuenta colocarle plasma a mi hijo, ya que lo medicaron por las dudas sobre otras patologías, y teniendo en cuenta que en Azul hay un Centro de Plasma”, comentó.

“Nadie de la Municipalidad se comunicó con nuestra familia, ni el Intendente ni nadie de su equipo”, demandó la mujer.

El joven estuvo internado desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 26 en el Hospital Municipal “Héctor Cura”, donde falleció. Su familia pidió salir a explicar y relatar cómo fueron los hechos que terminaron con la vida de Gonzalo.

