Mujeres rurales: entre la estancia, el hogar y la doma

En la estancia La Tranquila, a casi 50 kilómetros de Olavarría, se encuentra Maria Eugenia Bustos. Una mujer que con mucha firmeza, todos los días, levanta la bandera de las mujeres rurales en su lugar de trabajo como peona rural. Su vida se reparte entre los quehaceres del hogar, el trabajo y su amor por los caballos.

Luciana Pedernera* Agencia Comunica

El reloj de Maria Eugenia Bustos suena cerca de las cinco de la mañana. En un rincón de la habitación esperan la bombacha de campo, las botas y a veces las alpargatas. La camisa sobre su cuerpo es prendida botón a botón por sus manos, manos en las que hay huellas de todo su trabajo. A veces boina, a veces sombrero, pero siempre con una colita en el pelo, su mirada es profunda detrás de un armazón que contiene un vidrio y ojos de intenso parpadeo. Con su semblante parejo y tieso, la estancia “La Tranquila” reconoce sus pasos de tanto andar.

En verano, el sol acaricia los ventanales de la casa donde vive; en invierno las heladas se apoderan de cada hectárea y en su cuerpo enrojecen las mejillas que pueden verse asomándose por la bufanda y el gorro que la cubren por completo. En la cocina, el desayuno comienza a marchar: la pava sobre la hornalla encendida comienza a chillar y las tostadas ya están untadas por su compañero.

Hace más de 14 años llegaba a su fin el trayecto de la escuela secundaria y Marita -como la nombran los más cercanos- tenía que decidir si estudiar una carrera o salir a trabajar. Fue así que decidió permanecer a 50 kilómetros de Olavarría, sobre la ruta 51 en “La Tranquila”, por la zona de Pourtalé. Su lugar desde que nació, donde también creció junto a su hermana y en el cual su padre fue y es encargado -hoy junto a ella-.

Para Marita trabajar con su papá “es hermoso, único, él me enseñó todo lo que sé. Aunque a veces nos peleamos sabemos que trabajar juntos es lo mas lindo y que podemos con todo lo que viene. Además, me encanta mi trabajo, lo hago con mucha paciencia, pasión, amor y dedicación, fui delegada en mi pueblo y tuve q renunciar porque no me gusta trabajar en las oficinas”.

El trabajo de la mujer rural es uno de los trabajos más invisibilizados. Son mujeres que bajo la sombra de quienes las rodean -hombres-, han crecido y tomado su espacio. Marita es una de ellas, el sostén de su hogar, caminante de suelos arados y defensora de sus espacios. Ella está dentro y fuera de su casa, todos los días, recorriendo hectáreas para ver a los animales y darles todos los cuidados que necesitan, desde sanidad hasta suplementos de comida. Pero también arregla alambres,cuida las instalaciones, se ocupa de la administración y cuida caballos para practicar el deporte de la prueba de riendas y hacer cabalgatas.

Con los perros como fieles compañeros, su dia de trabajo comienza dando de comer a los caballos, gallinas y pollos y cuando sale el sol empieza la tarea de recorrer las 1500 hectáreas que están distribuidas en tres campos, “así que tengo que viajar desde mi puesto al resto de los puestos -el más lejano queda a casi 8 kilómetros- todo a caballo”. Al llegar a los puestos tiene que supervisar y hacer lo que surge en el día: si hay molinos rotos, arreglarlos, destapar bebederos y curar animales lastimados. Cerca del mediodía emprende regreso a casa para cocinar, lavar y dormir un rato porque por la tarde debe reiterar las actividades.

Cuando comienza a caer el sol, vuelve a varear los caballos para las pruebas de riendas y enseñar a los que están en doma. Su día termina tarde porque porque a la noche estudia y hace los papeles de la administración del campo. Marita está cursando a distancia, una vez por semana, la Licenciatura en Administración Agraria. Asegura que “pude inscribirme y empezar la carrera que siempre quise, con la ayuda de mis padres y mi patrón que es uno más de la familia”. En este contexto expresa que “este campo lo manejamos junto con mi papá, por eso mi patrón siempre nos dice que nosotros elijamos la gente que queremos para trabajar porque él no convive con esa gente entonces tengo esa libertad de decidir quién entra y quién no”.

El campo ha sido históricamente un lugar de hombres, pero asegura entre risas que sus amigos varones dicen que “soy uno más”. Marita se relaciona con contratistas rurales, camioneros, veterinarios, molineros y “siempre nos manejamos muy cómodamente”.

Comenta que “una sola vez me sentí mal con una persona que trabajaba acá y lo hablamos con mi patrón y lo pudimos solucionar, igualmente no era la única que sentía el clima feo y por eso se habló entre todos”. Orgullosa de sus espacios manifiesta que “mi equipo de trabajo sabe lo que soy y conoce mi carácter pero siempre les digo, ‘el que quiere que nos siga y el que no que se baje’”.

Maria Eugenia es y se siente una mujer rural. Por el lugar donde vive y por las actividades que realiza. Por eso, y aunque no da mucha importancia a las fechas, celebra el 8 de Marzo ya que “fue muy difícil que se nos reconozca a las mujeres por lo que hacemos”.

El sol cae sobre “La Tranquila”. A Marita le queda el regreso a casa después de haber cumplido sus tareas diarias pero el día aún no terminó. Sobre el escritorio de algún habitáculo de su hogar esperan hojas para ser estudiadas y planillas para ser completadas. Pero sabe que sobre sus pasos hay dos niños que la energizan junto a su compañero de vida. Ella es una mujer rural que alaba a su familia a quien considera su sostén y de quien destaca su acompañamiento constante hasta en los momentos más difíciles. Ella es Maria Eugenia Bustos, “Mujer y peona de campo”.

