Sesiona este jueves el Concejo Deliberante de Olavarría
Este miércoles se realizó la reunión de Labor Parlamentaria.
Este jueves se realizará una nueva sesión del Concejo Deliberante de Olavarría. En ese marco, este miércoles, el Presidente del HCD Bruno Cenizo encabezó la reunión de Labor Parlamentaria que cerró el orden del día de la sesión.
La misma comenzará a las 9 horas y se desarrollará a puertas cerradas siguiendo los protocolos establecidos por Decreto del Presidente del HCD para evitar la propagación del COVID-19.
ORDEN DEL DÍA DE LA TERCERA (3°) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2020
D Í A: 28 de Mayo de 2020.-
H O R A: 09:00
– I –
IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-
– II –
ASISTENCIA.-
– III –
SE PONE EN CONSIDERACIÓN LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SEGUNDA (2°) SESIÓN ORDINARIA DEL ACTUAL PERIODO DELIBERATIVO, REALIZADA EL 14/05/20.-
SE INFORMA PARA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL CUERPO QUE SE HAN DICTADO LOS DECRETOS H.C.D. N° 35 a 37 INCLUSIVE.-
– IV –
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
EXPTE. 071/20 H.C.D.
Salud – Educación – Hacienda-
Legislación
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA S/ CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL AUTISMO.-
– V –
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
EXPTE. 068/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DETERMINADOS.-
EXPTE. 069/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LIMPIEZA DE BASURAL EN LUGAR DETERMINADO DE LA CIUDAD.-
EXPTE. 070/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES S/ RELEVAMIENTO DE GERIÁTRICOS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN SOBRE COVID-19.-
EXPTE. 072/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES AL D.E.M. S/ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PARA PERSONAS CON N.B.I. (Necesidades Básicas Insatisfechas).-
EXPTE. 073/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA REAPERTURA DE LOS SERVICIOS TERRITORIALES.-
EXPTE. 074/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN EXPRESANDO PREOCUPACIÓN S/ RECORTES PRESUPUES-TARIOS EN EL ÁREA DE CULTURA Y SU CONSECUENCIA PARA LOS TRABAJA-DORES.-
EXPTE. 075/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE LEÑA PARA FAMILIAS CON N.B.I. (Necesidades Básicas Insatisfechas).-
EXPTE. 076/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN EXPRESANDO REPUDIO A EXPRESIONES QUE INVOLUCRAN AL SR. CARRILLO CON EL RÉGIMEN NAZI.-
EXPTE. 077/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PEDIDO DE INFORMES REF. AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN TODO EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
EXPTE. 078/20 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. TAREAS ESPECÍFICAS EN EL PARAJE KOCHI – TUE.-
EXPTE. 079/20 H.C.D.
BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL GOBIERNO PROVINCIAL AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR NUEVOS CONTROLES DE ACCESO EN EL PARTIDO DE OLAVARRÍA.-
– VI –
EXPEDIENTES DESPACHADOS EN COMISIÓN
EXPTE. 3677/16 D.E.
RECARATULADO 097/18 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN DE BOLETO DE COMPRAVENTA SUSCRIPTO CON LA FIRMA ZINARA REBLES DEL SUR S.A. S/ SOLICITUD DE PARCELA EN P.I.O..-
EXPTE. 4043/18 D.E.
RECARATULADO 288/18 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA REGULANDO LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN MUNICIPAL PARA LA PROHIBICIÓN Y CONTROL DE ENTREGA DE BOLSAS DE MATERIAL NO BIODEGRADABLES.-
EXPTE. 128/19 H.C.D.
(Derivado del Exptillo.
023/19 C.D.E.)
INSTITUTO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
PYTO. DE ORDENANZA (COMUNICACIÓN) S/ APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES CON CONTENIDOS / SITIO WEB MUNICIPAL.-
EXPTE. 134/19 H.C.D.
(Derivado del Exptillo.
029/19 C.D.E.)
I.P.S.A.P.
PYTO. DE COMUNICACIÓN S/ IMPLEMEN-TACIÓN DEL PYTO. ALUMNO MONITOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA.-
EXPTE. 344/19 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL D.E.M. LA INSTALACIÓN DE LOS DESTA-CAMENTOS POLICIALES MÓVILES EN LOS BARRIOS BELÉN Y CORONEL DORREGO.-
EXPTE. 466/19 H.C.D.
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS
PYTO. DE ORDENANZA INSTITUYENDO EL AÑO 2020 COMO “AÑO BELGRANIANO” E INCORPORACIÓN DE MEMBRETE A TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.-
EXPTE. 1742/09 D.E.
RECARATULADO 487/19 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEVENGADA A FAVOR DE COOPELECTRIC (SERVICIO DE OBRAS SANITARIAS – PERÍODO 2015 A 2018 CENTRO DE DÍA N° 2).-
EXPTE. 4196/19 D.E.
RECARATULADO 032/20 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN, LOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE ANESTESIA DEL HTAL. MUNICIPAL DR. HÉCTOR CURA.-
– VII –
ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA.-