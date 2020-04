Solo tarjetas de créditos emitidas por bancos podrán refinanciar su saldo en cuotas

La norma del BCRA no incluye a tarjetas de créditos emitidas por otras empresas que funcionan en Olavarría como Favacard, Elebar, cliper, entre otras.

Como parte de las medidas destinadas a aliviar el parate económico que trajo la cuarentena, el Banco Central había dispuesto la postergación de los vencimientos de tarjetas de crédito hasta el próximo lunes 13 de abril, sin aplicar intereses ni recargos.

Al extenderse las medidas de aislamiento obligatorio y la inactividad de muchos sectores económicos, el viernes se anunció que los saldos impagos de las tarjetas de crédito podrán acceder a un plan de refinanciación con una tasa del 43% y el pago de 9 cuotas mensuales, con 3 de gracia.

Pero atención porque esto no alcanza a tarjetas de créditos que no fueron emitidas por Bancos y en Olavarría hay muchas.

Según explicaron a En Línea Noticias la norma del BCRA no incluye a tarjetas de créditos emitidas por otras empresas que funcionan en Olavarría como Favacard, Elebar, Cliper, entre otras.

Esta se trata de las denominadas tarjetas no bancarias que, por ahora, no tendrán el mismo tratamiento que las emitidas por el Banco Central. Se supo que plan dispuesto por el Banco Central aplicará exclusivamente a las tarjetas de crédito emitidas por bancos. No se conocen hasta el momento ninguna medida similar para las deudas de tarjetas no bancarias.

