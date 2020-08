Una mujer pide ayuda

Se llama Eugenia y vive sola con sus 6 hijos en una casa de Pourtale y Rufino Fal. Necesita mercadería, calzado, ropa y pañales para sus hijos: una nena de un año, un nene de cinco, un nene de siete, una nena de diez años, una nena de catorce y un chico de dieciséis.

La mujer le dijo a este medio: “estoy desesperada, no tengo para darle de comer a mis hijos, el municipio me ayuda pero no me alcanza. Estoy sin trabajo. Quien me pueda ayudar que se comunique al teléfono 2284 21-4459.





