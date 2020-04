Agencias de Lotería piden ser consideradas PyME y obtener beneficios del gobierno

Quedaron fuera de los estímulos económicos lanzados por el Gobierno Nacional. Las Agencias de Lotería generan empleos para más de 20.000 familias directa e indirectamente,

El Presidente de la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerenses, (CAOLAB) y el Presidente de la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (CAOLBA) dieron a conocer un comunicado en el que expresan las dificultades que atraviesan las Agencias de Loterías del país.

“Ante el compromiso que tenemos con los asociados, y con la necesidad del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, queremos dar a conocer: Nosotros los Agentes Oficiales de Lotería, somos comerciantes que trabajamos para que el Estado pueda recaudar recursos directamente a través de los juegos que él administra y no entendemos el motivo por el cual no hemos sido incluidos para otorgarnos derechos que a otros se le han acordado”, dice el comunicado.

“Al no estar nuestra actividad incluida dentro del universo de las PyME por una decisión de gobiernos anteriores, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 340 del 11/08/2017, decisión carente de argumentos y que nos ha generado enormes daños”, agregan.

Al mismo tiempo sostienen que junto con la Federación Argentina de Cámaras de Agentes de Lotería, Quinielas y Afines (FACALQA), que nuclea a más de 42.275 agencias y sub agencias de todo el país, “hemos realizado los reclamos pertinentes ante el Ministerio de la Producción, y aún no hemos tenido respuesta. Nuestra situación actual es gravísima pues al no ser considerados PyME, hemos quedado excluidos de los beneficios que el gobierno ha otorgado a este sector y tememos, por ende,quedar fuera de los otorgados por el DNU 332/2020.”

Agregan que “las 5.653 agencias de lotería no son grandes empresas de juego, son pequeños comercios que tributan como autónomos, distribuidos en toda la Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que generan empleos para más de 20.000 familias directa e indirectamente, y se encuentran hoy, absolutamente sin generar ningún tipo de ingreso. Ante este escenario, tenemos serias dificultades para asumir nuestras obligaciones contractuales como sueldos, alquileres, servicios, además de las impositivas y del sostén propio de nuestras familias. Sabemos que lo prioritario es salvaguardar la salud de todo el país, pero no por ello debemos perder de vista el daño irreparable que se le está produciendo a esta actividad, que genera recursos no solo para el comerciante, sino para el Estado Provincial y CABA. Es incomprensible que, a pesar de hacerlo para el Fisco, seamos discriminados desde hace años, por el Estado Nacional.“

Agregaron “una vez más, nuestras Cámaras ratifican el respeto a las normas emitidas por el gobierno, pero necesitamos de medidas urgentes para poder asumir nuestros compromisos. Instamos al Jefe de Gabinete Licenciado Santiago Cafiero, ser alcanzados por el DNU 332/2020, al Ministro de Producción Licenciado Matías Kulfas, que arbitre los medios necesarios para que las agencias de lotería puedan ser categorizadas como PyME, y a los Presidentes de ambos Institutos de Lotería, considerar algunas de las medidas solicitadas por nuestras cámaras.”

