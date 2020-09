Bianco respondió a las críticas de intendentes sobre el sistema de fases

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, respondió este lunes a las críticas de los intendentes de la oposición que buscan una alternativa al actual sistema de fases que rige en la provincia de Buenos Aires, y sostuvo que esa estrategia sanitaria “se está actualizando y discutiendo permanentemente” con los jefes comunales, al tiempo que dijo que se tienen en cuenta “las particularidades de los municipios”.

“He escuchado algunas críticas de algunos intendentes decir que el sistema de fases es muy rígido cuando ya hemos cambiado varias cosas. No es un sistema de letra muerta, se está actualizando y se discute permanentemente con los intendentes”, dijo el ministro coordinador en el marco de la habitual conferencia de prensa de los lunes en Casa de Gobierno.

“Lo que hacemos con el sistema de fases es marcar un terreno de juego a los municipios, después ahí empiezan a jugar dos tipos de responsabilidades: una pública e institucional de los intendentes para cumplimentar lo que establece provincia y nación; y después hay una segunda responsabilidad que es la social, de cumplimentar la normativa”, amplió.

Como informó DIB, el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández (Juntos por el Cambio-UCR), anunció que junto a otros alcaldes de la provincia trabajan en una propuesta “superadora” al sistema de fases de aislamiento.

Consultado sobre si la Provincia planea intervenir en Municipios donde se habilitan actividades más allá de lo permitido, Bianco lo descartó: “No tenemos la capacidad de intervenir municipio por municipio, por eso lo que hacemos es coordinar, plantear algunas modificaciones”.

“Todavía son muy acotadas esas experiencias”, sostuvo sobre la apertura de locales gastrómicos y bares. “Se está trabajando con los intendentes para que la situación tenga un control”.

En ese sentido, se refirió al anuncio de apertura de gimnasios en La Plata, ratificó que no está permitida y dijo que se comunicó con el intendente Julio Garro por el tema, quien le dijo que la Comuna no había tenido que ver con la iniciativa.

“Me comuniqué con Garro a partir de una publicación de un gimnasio en particular que decía que iba a abrir el fin de semana, y que tiene la particularidad de que vivo al lado, así que me enteraría a la mañana mismo y lo mandaría a clausurar. Lo que me dijo el intendente es que no fue una decisión oficial”, dijo Bianco.

En ese sentido, volvió a referirse a la situación de Tandil ante una consulta periodística y recordó que desde que cambió el criterio “se ve un incremento de la cantidad de casos”, al tiempo que dijo que la Provincia “sigue llamando a la reflexión” al intendente y que “no se hará ninguna intervención por la fuerza”. Asimismo, indicó que el Gobierno nacional pasó a ese municipio a la etapa de “aislamiento”. (DIB) MCH

